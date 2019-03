Allen, co není Woody. Ale ty filmy se mi líbí, říká plzeňský obránce

„Když už jsem v Evropě, snažím se ji poznávat. Jinak žiji normální život. Zajdu si na kávu, uvařím, vyvenčím psa, posedíme se spoluhráči. Chvíli jsem si v Česku zvykal, ale teď už jsem naprosto v pohodě,“ popisuje 29letý Allen.

Rodák z Chicaga prožil drtivou část kariéry doma. Na sedm zápasů nakoukl i do NHL v dresu New York Rangers, v AHL odehrál přes tři stovky utkání. Teprve loni se vydal do Evropy, sezonu dohrával v dresu německého Wolfsburgu. A v létě se přesunul do Plzně. S ní se teď chystá na čtvrtfinále proti Olomouci.

Splnila se očekávání, se kterými jste do Česka přicházel?

Žádná nebyla. Vůbec jsem netušil, co mohu od extraligy očekávat. Samozřejmě, mluvil jsem s pár lidmi, kteří v Česku hráli, ale reálnou představu jsem neměl. Musím říci, že je to velice kvalitní soutěž. Myslím, že i nedoceňovaná, protože v ní působí spousta skvělých hráčů.

Chvíli jste si zvykal i vy, po pár kolech vám patřil primát nejtrestanějšího hráče soutěže. V čem byl problém?

To bylo spíš tím, jak se ten jeden či dva zápasy vyvíjely. Bouchlo to ve mně, dostal jsem stopku. Poučil jsem se z toho. Na vině byla zpočátku i jazyková bariéra, s rozhodčími jsme se moc nechápali, každý to bral jiným směrem. Pak už jsem s nimi raději vůbec nemluvil, chtěl jsem předejít konfliktům. To je vše. Jsem emotivní hráč, ale emoce se snažím nasměrovat směrem k výkonu, nikoliv rozhodčím.

Bylo složité zvyknout si na život v Česku?

Nick (Jones) se k týmu připojil až v říjnu, takže chvíli ano, byla to trošku složitější cesta. Obchody nebo benzinové pumy fungují trošku jinak, než jsem zvyklý z domova. Učil jsem se za pochodu, ale pomohli mi i další kluci z týmu. Nejde o to, že by život v Evropě byl úplně jiný než v Americe, šlo spíš o maličkosti. Teď už jsem úplně v pohodě.

Stýská se vám po domově?

Hodně. Mám bratra a dvě sestry, s rodinou jsme v kontaktu prakticky každý den. Jediný problém je časový posun. Když dotrénuji, oni už spí, což je malinko frustrující. Ale rodina už tady za mnou v Čechách několikrát byla. Těším se zase na léto domů. Ale ne dříve, než bude hotová naše práce v play off.

Zámořští obránci, kteří hráli za hokejovou Plzeň Jason Marshall (2004/05)

- dnes 48letý Kanaďan dorazil během výluky NHL, kde nakonec odehrál celkem 549 utkání. V Plzni v 11 zápasech zvládl gól a tři asistence, kariéru končil ve Frankfurtu. Doug O´Brien (2009/10)

- důrazný borec, který měl na kontě i pět zápasů v NHL za Tampu. V 48 utkáních si připsal gól a dvě asistence. Ze Škody odešel na rok do Sparty, pak se vrátil do Kanady. John Slaney (2010/11)

- další Kanaďan a protřelý mazák (282 utkání v NHL) v Plzni končil kariéru. Smolně, se dvěma otřesy mozku. V letech 2015 - 2017 dělal asistenta trenéra v Arizoně. Nick St. Pierre (2010 - 2013)

- komplexní a elegantní bek, jedna z opor zlatého týmu 2013. Poté hrál v DEL za Krefeld, loni i EBEL za Klagenfurt. A pozor, nyní působí v Asijské lize v dresu japonského klubu Tohoku Free Blades! Nick Jones (2017 - dosud)

- předloňská trefa, 28letý Američan přišel z Norska a okamžitě zapadl.

Co v Plzni postrádáte z amerického domova?

Kromě rodiny a přátel? Jen maličkosti, pár jídel či potravin, které zde neseženu. Jinak si život užívám, v Plzni je hezky. Samozřejmě skvělé pivo, i když ho moc nevypiju. Líbí se mi, že tady mohu vzít svého psa i do restaurace nebo do hromadné dopravy, cestovat s ním. V Americe s ním můžu vlastně jen na procházku nebo být doma.

Vyrůstal jste v Chicagu, kde je silná česká komunita. Měl jste možnost někoho poznat?

Neměl. Ale vím, že v Chicagu je výrazná česká i slovenská stopa. Je také v Iowě, odkud pochází moje maminka. Ale nedá se říci, že bych o Česku pochytil něco předtím, než jsem se sem dostal. I když, něco ano. Mám kamaráda, který žije už několik let v Praze. Byl jsem ho několikrát navštívit ještě předtím, než jsem podepsal smlouvu s Plzní.

Nedá mi to. Máte stejné příjmení jako legendární režisér Woody Allen. Znáte jeho filmy?

Jasně! Několik jich znám a mám je docela rád. Ale nejsme v příbuzenském vztahu, to jsem si zjišťoval... (smích) Jeho filmy jsou asi spíš pro starší generaci, takže k němu nemám nějaký výjimečný vztah. Ale když jsme u filmů, mám radost, že je u vás promítáte i v původním znění. V Německu, kde jsem hrál loni, jsou v kinech všechny filmy předabované... To bylo na nic.

Pojďme zpět k hokeji. V základní části jste si připsal devět branek, to je na obránce výborné číslo. Žene vás to dopředu odmalička?

Já jsem dokonce do patnácti let hrál v útoku, až pak jsem se přesunul do obrany. No, když o tom takhle mluvíte, asi se budu muset zamyslet nad svou defenzivní hrou... (úsměv) Pořád mě baví dávat góly, podporovat ofenzivu. Takže i těch uplynulých čtrnáct let, co jsem obránce, myslím hodně i na útok.

V sezoně 2016/17 jste s týmem Grand Rapids Griffins dokráčel až k zisku Calder Cupu, slavil s českými parťáky Noskem, Frkem a Hronkem. Jak by současná Plzeň obstála v AHL?

Ano, myslím, že by obstála. Plzeň by hrála nahoře. Jsou tady skvělí hráči, máme výborného gólmana. Největší rozdíl by byl samozřejmě v tom, že za oceánem se hraje na užším kluzišti. A týmy v AHL mají většinou také vyšší věkový průměr, my máme v Plzni mladší tým. Musel by si v Americe zvyknout na náročnější fyzickou hru, ale jsem přesvědčený, že tenhle mančaft by se v AHL neztratil.

Fyzicky náročné to bude i ve čtvrtfinále proti Olomouci. Jak se na soupeře chystáte?

Fyzicky náročná je v play off série proti jakémukoliv soupeři. Tady je to zvýrazněné tím, že Olomouc má opravdu vysoké hráče. My se jim musíme vyrovnat v tvrdosti, urputnosti i nasazení. A pokud budeme proměňovat šance, ne jako v minulém utkání, kdy jsme jim z padesáti střel dali jediný gól, je to dobrý recept, jak proti nim uspět.

Co plánujete po sezoně? Přišel čas říci: Sbohem, Evropo?

V tuhle chvíli to ještě nevím. Ale moc nepočítám s tím, že bych Evropu opustil. Jsem v kontaktu s mým agentem, uvidíme, co bude. Ale teď si z další sezony ještě hlavu nelámu. Soustředím se na play off.