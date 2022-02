Frodl dostal ramenem do hlavy, hájil výzvu pardubický kouč Král

Ještě čtyři minuty před koncem Pardubice vedly nad Libercem právě 1:0, při závěrečném podávání rukou však měli domácí hráči svěšené hlavy.

„Když na něco dřete devadesát procent času a těsně před koncem vám vaši práci někdo sebere, tak to samozřejmě bolí daleko víc než když je zápas od začátku jasně prohraný,“ smutnil v mixzóně slovenský zadák Dynama Juraj Mikuš.

Zlomový moment přišel v čase 55:52. Liberecký obránce Lukáš Derner napřáhl někde na vrcholku levého kruhu pro vhazování a propálil Dominika Frodla – 1:1. Trenéři na domácí střídačce Richard Král s Petrem Sýkorou okamžitě začali koukat do tabletu a po chvíli sáhli po oné zmíněné coach challenge kvůli domnělému nedovolenému bránění gólmanovi.

„Koukali jsme na to ještě i po zápase a za nás prostě Frodlik (Dominik Frodl) dostal ramenem do hlavy,“ vysvětloval Král.

Jenže rozhodčí byli jiného názoru. Gól platil a v následném oslabení Dynamo inkasovalo znovu.

„Já jsem vůbec nechápal, proč si Pardubice tu výzvu braly,“ divil se střelec vyrovnávací trefy Derner. „Navíc, když před brankou byl Klépa (Jakub Klepiš) a ten do brankoviště nikdy nechodí. Já byl v klidu, věděl jsem, že gól bude platit,“ dodal Derner s úsměvem.

„Výzvy se dají vždy rozhodnout dvěma směry. My ještě letos žádnou netrefili a všechny byly proti nám,“ mrzela Krále třeba i vzpomínka na říjnové utkání v Plzni, kde Pardubice hned díky dvěma takovým neúspěšným výzvám prohrály 2:3. „Uvidíme, třeba budeme mít štěstí v play off,“ doufal Král.

Štěstí bude ale Dynamo možná potřebovat i k tomu, aby se vůbec dokázalo udržet v top čtyřce zajišťující přímý postup do čtvrtfinále a první zápasy v domácím prostředí.

Víceméně celou sezonu drží na první pohled velmi pohodovou třetí pozici, po aktuálních čtyřech prohrách v řadě se však na Východočechy pět kol před koncem základní části začala mocně dotahovat čtvrtá Plzeň (86 bodů, Dynamo 89) i páté Budějovice (82 bodů).

„Je pravda, že týmy zespod se k nám dost přiblížily. Musíme zabrat a zase začít bodovat,“ nabádal Mikuš. „Aktuální série nás ale taky může zocelit. Když se chytíme dalším zápasem, tak si třeba ještě nakonec budeme říkat, že je dobře, že jsme si tímhle zlým obdobím prošli,“ uvažoval Mikuš.

Na Dynamo už zítra od 18 hodin čeká utkání na Kladně. Z tabulkového pohledu ideální soupeř, vždyť Středočeši jsou předposlední, na Pardubice ztrácí přes třicet bodů, tak na kom jiném by se Královi svěřenci měli chytit?

Otázkou však zůstává, jak se do utkání promítne kladenský hlad po vyhnutí se baráži. Bandě kolem Jaromíra Jágra na první klidovou příčku chybí osm bodů a do play off módu už dávno přepnula...