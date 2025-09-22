Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Mistr šlape. I díky Flekovi
Do závěrečné dvacetiminutovky vstupovali za stavu 0:3. Nespokojení, možná i lehce otrávení. Pak ale předvedli největší obrat nové extraligové sezony! Po vítězství 5:3 v Hradci Králové může v táboře obhájců titulu i nadále vládnout pohoda.
Pět výher z šesti kol, jediná porážka navíc přišla až po gólu z času 59:59, kterým Kometu paralyzoval liberecký Pytlík. Samozřejmě, pořád je co zlepšovat, ale co se týče výsledků, kouč Pokorný moc důvodů k nespokojenosti nenajde.
V brankáři Stezkovi má oporu, mužstvo vyhrává i bez klíčového beka Krále. Bratři Zohornovi si na ledě náramně rozumí, oba mají pět bodů. Nad všemi ční kapitán Flek, s bilancí 7+3 nejproduktivnější hráč i nejlepší střelec dosavadního průběhu základní části.
Během zápasu v Hradci musel v kabině zvýšit hlas. Když ale po famózní otočce dorazil mezi novináře, úlevně mohl prohlásit: „Jsem rád, že nemáme mistrovskou kocovinu.“