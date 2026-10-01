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Tipsport extraliga 2026/27

Tápání Sparty, úkaz Červenka i povzbuzení pro Motáka. Co přinesl úvod extraligy

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  14:20
Hokejová extraliga má za sebou šest kol a fanoušci začínají mít první představy o tom, jak by se mohla aktuální sezona vyvíjet. Nejspokojenější mohou být ti z Třince, Oceláři totiž ještě neprohráli a drží se na čele tabulky. Ale co ostatní? Redakce iDNES.cz vybírá pět témat, která nabízí start nejvyšší české soutěže.
Část 1/5

Sparťanské zoufání

Hokejisté Sparty po prohře.

Opakovaně žehrá na absenci pracovitosti a zarputilosti. „Učíme se hrát špinavý hokej,“ hlásil Patrik Augusta po úterní porážce v Hradci Králové. Sparta jí šla brzy naproti, v páté minutě prohrávala už 0:3.

Zábavní, neporažení. A možná i rekordní. Co stojí za skvělým startem Třince?

Doma po dvou zápasech čeká na první vítězství. Vypadá křehce, je náchylná k chybám, střelec Blümel si i přes velkou snahu a slušný počet šancí musí vystačit s jedním gólem. Zatím to drhne, před novým koučem leží halda práce.

Dvě výhry proti Olomouci a Litvínovu ze šesti zápasů jsou pro jednoho z favoritů na titul zkrátka málo. Po duelu s Českými Budějovicemi navíc čekají Spartu vyhecovaná klání v Pardubicích a s Kometou.



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7. kolo

Kompletní los
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8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 6 6 0 0 0 28:14 18
2. HC Dynamo PardubicePardubice 7 5 0 0 2 29:19 15
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 2 2 1 1 16:12 11
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 3 0 1 2 15:19 10
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 0 0 3 16:15 9
7. Rytíři KladnoKladno 6 2 1 1 2 18:20 9
8. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 1 0 3 16:19 8
9. HC Sparta PrahaSparta 6 2 0 1 3 17:16 7
10. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 0 0 3 17:20 6
12. HC OlomoucOlomouc 6 1 1 0 4 16:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 1 0 2 3 14:22 5
14. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 0 4 13:23 5
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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