Tápání Sparty, úkaz Červenka i povzbuzení pro Motáka. Co přinesl úvod extraligy

Sparťanské zoufání
Opakovaně žehrá na absenci pracovitosti a zarputilosti. „Učíme se hrát špinavý hokej,“ hlásil Patrik Augusta po úterní porážce v Hradci Králové. Sparta jí šla brzy naproti, v páté minutě prohrávala už 0:3.
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Zábavní, neporažení. A možná i rekordní. Co stojí za skvělým startem Třince?
Doma po dvou zápasech čeká na první vítězství. Vypadá křehce, je náchylná k chybám, střelec Blümel si i přes velkou snahu a slušný počet šancí musí vystačit s jedním gólem. Zatím to drhne, před novým koučem leží halda práce.
Dvě výhry proti Olomouci a Litvínovu ze šesti zápasů jsou pro jednoho z favoritů na titul zkrátka málo. Po duelu s Českými Budějovicemi navíc čekají Spartu vyhecovaná klání v Pardubicích a s Kometou.