Čihák po konci v Budějovicích: Pár věcí bych udělal jinak, Gulaš jako lídr chyběl

S jakými pocity opustíte jih Čech?
Byly to hezké tři roky. Tým jsme zvedli, ať si každý říká, co chce. Přebírali jsme ho ze třináctého místa, kdy skoro spadl do baráže. Udělali jsme dvakrát šesté místo, teď deváté. Při konkurenci a vyrovnanosti extraligy jsme zvládli velký kus práce. Tahle sezona byla ovlivněná zraněními. Kvůli olympiádě se hrálo v rychlém tempu a neměli jsme dostatečně široký kádr. Ale celkově se mi v Budějovicích líbilo, byl jsem tady rád.
Není konec přeci jen trochu hořký?
Mrzí mě to. Do velkého play off jsme chtěli postoupit. Kluci se snažili, odvedli maximum, ale nestačilo to.
V sérii s Kometou Brno jste prohráli 1:3 na zápasy. Po vypadnutí jste řekl, že soupeř byl nad vaše síly. Opravdu na něj nebylo?
Kometa byla efektivnější, to je celé. Herně jsme podle mě nepropadli, v ničem nás nepředčili. Naopak jsme byli asi i lepší. Ale na to se nehraje. Chyběla nám lepší koncovka. Rozhodují góly a v nich bylo Brno úspěšnější. My jsme potřebovali na gól deset šancí, oni tři.
Byl v předkole nějaký moment, který sérii zlomil? Napadá mě velký tlak, dvě tyčky a další šance v první třetině třetího zápasu za stavu 1:1.
Máte pravdu, ale to je kdyby. Neproměňovali jsme šance, což nás provázelo celou sezonu. Nadřeli jsme se na góly a pak nám to naopak napadalo do naší branky, nejčastěji po individuálních chybách. Produktivita nás bohužel trápila celý rok.
Přesto berete deváté místo i po nepovedené přípravě a konci kariéry Milana Gulaše?
Ano. Odešel nám lídr, Guli byl velká persona. Přišli Michal Bulíř, Róbert Lantoši, ale byli tady nováčky a museli si zvykat. Po nepovedené přípravě nás všichni odepisovali, ale v první čtvrtině ročníku jsme za to vzali a byla to paráda. Pak jsme měli výkyvy herní i výsledkové, ale které týmy to neměly? Kromě Pardubic všichni. Navíc jsme měli úzký kádr, což při zranění dvou prvních centrů – Michala Bulíře a Branta Harrise – nebo vypadnutí obou brankářů muselo být znát.
Dvě sezony v Motoru pod vámi tým táhl Gulaš, v té třetí ne. Bylo to opravdu tak jiné?
Bylo to obrovsky znát. Kdyby tady s Gulim noví hráči jako Bulíř s Lantošim třeba rok byli, tak snáz převezmou jeho roli. Byl to zásah, se kterým jsme se museli poprat. Z tribuny nebo od televize to vidět není, ale v kabině to byl velký rozdíl.
Napsal vám Gulaš něco třeba před play off nebo po něm?
V sezoně jsme si občas zavolali nebo něco napsali. Jsme velcí kamarádi, známe se dlouho a dobře. Trénoval jsem ho šest nebo sedm sezon.
Měl tým v posledních třech sezonách na nějaký velký úspěch?
Hned první sezonu, kdy jsme čtvrtfinále s Třincem srovnali z 0:3 na 3:3. S odstupem času na to člověk hezky vzpomíná. Byla to krásná série. Loni bychom Pardubice ze sedmi zápasů asi čtyřikrát neporazili, ale dva zápasy jsme mohli získat. Letos jsem si na Kometu věřil, ale bohužel. V play off jsme narazili na opravdu těžké soupeře.
Minulý rok jste otočili sérii předkola s Libercem, právě Gulaš v závěru pátého zápasu srovnal a v prodloužení jste urvali postup. Byl to pro vás nejemotivnější moment v Budějovicích?
Asi jo. Odvolali jsme gólmana, Guli to tam po krásné akci švihnul. V prodloužení jsme si za tím šli a postup urvali. To jsou hezké vzpomínky.
Kdybyste mohl zpětně něco změnit, co by to při angažmá v Motoru bylo?
Pár věcí bych udělal jinak. Snažili jsme se tým držet hodně pohromadě. Nabízelo se pár výměn, mohli jsme do týmu víc sáhnout. Mužstvo by to možná oživilo. Ale teď už je to zbytečné řešit. V tu chvíli jsme věřili, že je to správné rozhodnutí. Celkově bych jinak nic moc neměnil.
Co vám trenérsky angažmá přineslo?
Už jsem to jednou zažil, ale při olympijské sezoně je třeba mít širší kádr. Přijdou nemoci, zranění, pokles formy a zjistíte, že můžete využít pár lidí. Budu trvat na tom, abychom příště měli širší kádr.
Motor se může spolehnout na obdivuhodnou podporu fanoušků. Jak jste ji vnímal?
Bylo to příjemné. Fanoušci jsou všude nároční. Chtějí, aby tým vyhrával. Bylo hezké, že lidé chodili v takovém počtu a hala byla vždycky velmi pěkně zaplněná. Na jih Čech budu mít hezké vzpomínky. Mám tady plno kamarádů, se kterými budu v kontaktu.
Co budete dělat dál?
To si teď nechám pro sebe. Trochu si odpočinu a uvidíme, co bude dál. Víc bych to nerozváděl.