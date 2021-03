Hráčům nic nevyčítám, jde to za mnou, řekl zklamaný plzeňský kouč Čihák

„Je to strašně hořký,“ popsal pak novinářům devětatřicetiletý kouč.



Plzeň má po sezoně. Nečekaně, krutě. V předkole play off nezvládla roli favorita, Olomouci podlehla 0:3 na zápasy. A byť všechny tři duely skončily rozdílem jediného gólu, je na místě zdůraznit, že Hanáci jdou dál zcela po zásluze.

Vyčtete něco hráčům?

To se nedělá. Výsledky jdou za trenérem, ne za hráči. Já nesu plnou zodpovědnost za to, že jsme v play off neuspěli. Klukům jsem poděkoval, nemůžu jim nic vyčíst. V základní části jsme udělali 91 bodů, skončili pátí, do posledního kola bojovali o přímý postup do čtvrtfinále. Přitom jsme měli dlouhodobě zraněné první dva centry, další kluky na marodce. Zapojovali jsme juniory, zapracovali do týmu spoustu mladých hráčů. Bohužel, na play off je to málo, nestačilo to.

Asi nikdo nečekal, že s Olomoucí vypadnete ve třech zápasech.

Peru se s tím a strašně mě mrzí, že jsem Plzeň nedotáhl dál. A měl jsem to být já, kdo to má udělat. Nestalo se. Olomouci blahopřeji, byla lepší, bojovnější. A přeji jí, aby došla v play off co nejdál. Když narazíte na takového soupeře počtvrté za pět let, prostě se stane, že i mančaft z páté příčky vypadne s dvanáctým v tabulce.

I třetí zápas skončil o gól...

Snažili jsme se jít do vedení, jenže se nám to znovu nepodařilo. A když jsme dokázali vyrovnat na 1:1, soupeř zase brzy odskočil. Pak už, bohužel, se nám přes veškerou snahu nepodařilo prostřelit jejich obranu, procpat to tam.

Ukázalo se jako klíčové, že jste ani jednou v sérii nevedli?

Ano a věděli jsme to. Ono se to nezdá, ale jim se mančaft na poslední chvíli uzdravil. My jsme také v sezoně měli spoustu zraněných, ale měli jsme štěstí že jsme chytli začátek extraligy. Oni měli zraněné a nechytili start, ale ke konci se jim ti kluci uzdravili. Jsou to zkušení borci, bojovníci. Pokaždé nám tam doklepali první gól a pak je to s nimi vždycky těžké. Víme to už ze základní části. Je to mančaft, proti kterému potřebujete jít do vedení.

Neuškodila vám nakonec vysoká domácí výhra 9:1 nad Olomoucí v posledním kole základní části?

To si nemyslím, i když se to ke mně dostávalo ze všech možných stran. Já tomu nevěřím. Stejně jako Olomouc, i my jsme pak udělali tlustou čáru za základní částí. Play off je jiná soutěž. Určitě jsme nelétali v oblacích, věděli jsme, do čeho jdeme. Že se jim sestava uzdravila, že budou kompletnější. Ten výsledek 9:1 nehrál žádnou roli. Možná v souvislosti s prvním zápasem série se o tom můžeme trošku bavit, ale určitě ne v těch dalších.

Byl problém i v tom, že nebyla produktivní vaše elitní formace? Gulaš s Mertlem nebodovali.

Samozřejmě, že nám jejich góly hodně chyběly. Olomouc je velmi dobře bránila, v defenzivě měla všechny čtyři lajny velice vyrovnané, k tomu byli silní v brejcích. Nám kolikrát chyběl malý kousek. Kluci se snažili, bohužel se neprosadili. Ale není to jen o první lajně, měli se prosazovat i další.

Tušíte, jestli budete u plzeňského týmu dál pokračovat?

To teď samozřejmě nevím. Mám roční kontrakt, musíme si sednout s vedením, všechno probrat. Záleží na vedení, jak se rozhodne.