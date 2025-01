Čeština pořád špatný, omlouvá se Lalancette. Ani góly za něj nemluví

Máte pocit, že po složitém úvodu sezony už si v týmu vše sedá?

Začátek byl těžký pro mě i pro celý tým. Přišlo hodně nových hráčů, noví trenéři, k tomu se přidalo hodně zranění. Jak se začali kluci uzdravovat, semkli jsme se, bylo otázkou času, kdy si to začne sedat. Makáme dál a věřím, že už to bude jen lepší a lepší.

Zdá se, že vám v útočné formaci vyhovuje spolupráce s Markusem Nenonenem a Adamem Měchurou. Dvěma hráči, kteří přišli v průběhu sezony.

Pár zápasů už hrajeme spolu a je to dobré. Jsou to vysocí kluci, bojovníci. V rozích získají spoustu puků, jsou silní před brankou, já mám víc prostoru. A navíc mě na ledě dokáží ochránit. (úsměv)

Plzni se daří bodovat víc na ledě soupeřů, v čem je příčina?

Sám to nevím. Samozřejmě chceme sbírat body i doma. Možná je to tím, že venku hrajeme jednodušší hokej, nic zvláštního nevymýšlíme, snažíme se být agresivní, důrazní.

Velkým problémem je ale produktivita, střílíte málo gólů. Dá se to ještě změnit?

Trápí nás to od začátku sezony. Hrajeme defenzivnější hokej, ale především je to o sebevědomí každého z nás. Čím víc ho máte, tím je snadnější střílet branky. Je to v hlavách. Potřebujeme nabrat ještě víc pohody a sebevědomí, věřím, že pak to tam začne padat víc.

Naplňují se i tak očekávání, s nimiž jste do Plzně šel?

Nevnímal jsem nějaká očekávání. Šel jsem do většího města, které jsem předtím neznal. Jinak jsem věděl, že Plzeň je dobrá hokejová organizace. Extraligu už pár let hraji, v tom se pro mě nic nezměnilo.

V neděli vás čeká zápas v Hradci Králové, kde jste působil tři sezony. Bude to pro vás speciální?

Jistě, vrátím se na místo, kde jsem českou soutěž poznal, něco jsem v Hradci odehrál. Určitě si s pár kluky rád popovídám, ale žádné vzájemné sázky neprobíhají.

V úterý zase přijede Kladno s Jaromírem Jágrem. Jaké to je nastoupit proti takové legendě?

Je to legenda, jak jste řekl. Už jsem proti němu několikrát nastoupil a musím říci, že i ve dvaapadesáti letech hraje moc dobře. Musíme si na něj dávat neustále pozor. Na druhou stranu už ho dobře známe a víme, co od něj můžeme čekat.

V Evropě jste už několik let, jak jste strávil poslední den v roce?

Byli jsme s několika spoluhráči ve městě na večeři, pak jsme se šli podívat do centra na ohňostroj. Ale žádné divočiny, na Nový rok odpoledne už jsme měli trénink.

Christophe Lalancette

V čem vnímáte největší rozdíl o vánočních svátcích oproti tomu, co znáte z Kanady?

Největší rozdíl je v tom, že zde nemám celou rodinu. Doma jsme vánoční svátky trávili všichni společně. S rodiči, bratranci, sešla se širší rodina. Tady je to tak, že se na svátky scházíme my cizinci z klubu i s partnerkami. Zajdeme na večeři, pobavíme se, večer pak zavoláme domů našim nejbližším.

Dáváte si i nějaká novoroční předsevzetí?

Střílet víc gólů? (směje se) Ne, žádná zvláštní předsevzetí si nedávám. Všem chci do nového roku popřát především pevné zdraví. A po hokejové stránce si přeji, abych v Plzni odváděl dobře práci, kterou mám. Hlavní je, že se tým zvedá, teď v tom musíme pokračovat.