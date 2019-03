Salmonelóza v Chomutově. Někteří hráči zhubli o šest kilo, říká kouč

Musel nasadit 14 juniorů, neboť většina hráčů základního kádru leží v posteli s bolestmi. U jednoho lékaři už potvrdili salmonelózu. Na vině je tatarský biftek, který měl celý tým ve středu jako svačinku.

„Všechno bude salmonelóza. Doktor říkal, že když jeden, budou to všichni. Protože to jedl každý,“ podotkl Růžička. Dal si i včerejší kapitán Petr Koblasa: „Já tatarák měl taky, sám nechápu, že mi až tak nic není. Když vidím, jak jsou na tom kluci, jsem rád, že jsem to odnesl jen dvoudenním průjmem.“

Hráči jsou spolu v neustálém kontaktu. „Říkají, že mají bolesti břicha, průjem, zvracejí. Nic moc,“ líčí Koblasa. Růžička je jak na trní: „Všichni jsou doma, jen Jura Valach ležel od středy v nemocnici, teď už bude taky zpátky.“

Jenže kdy budou na ledě, je ve hvězdách. „Kdyby to bylo třídenní... ale tohle může být i na dva týdny,“ lamentuje Růžička. „Ani nemáme s kým trénovat, máme čtyři hráče, jinak samé juniory. A ti ještě navíc hrají play off. Vůbec nevím, kdy kluci z áčka dorazí. Někdo snad v pondělí, další v úterý, nevím.“

I kdyby se opory zázračně daly do pořádku, budou hráči oslabení. „Co vím, někteří už shodili pět šest kilo. Hrozný,“ vytáčí oči v sloup Růžička. Síly jsou v baráži potřeba, zvlášť pro fyzický a urputný hokej, jaký ordinuje chomutovský kouč.

„Když se vracíte po nemoci, tělo je oslabené. I já to pociťuju na sobě, že nejsem stoprocentně fit. Kluci to budou mít hrozně těžké,“ uvědomuje si Koblasa. „Snad se dají do pátku dohromady a semkne nás to. Už není čas dát si fóra a něco dohánět. Musíme zabrat hned.“

Na posun baráže o extraligu není žádný prostor. „Odložíme ji na červen,“ ušklíbl se Růžička.

Juniory Chomutova zase vyšťavuje zápřah čtyř utkání ve čtyřech dnech: dvě měli extraligové, jedno v play off se Slavií, další je čeká v pondělí. Ve čtvrtfinále nad ní vedou 2:1 na zápasy. Jan Šťastný, asistent áčka a kouč juniorů, mladíky za extraligovou výpomoc chválí: „Strašně moc jim za to děkujeme. Chceme, abychom soutěž nedegradovali, proto za nás nastupují.“

Baráž Piráti rozehrají v pátek doma proti Kladnu, jindy sváteční zápas proti legendě Jaromíru Jágrovi bude tuhým bojem o body. „Jágr? Nikdo nebude brát ohled, že by se mu vyhýbal,“ vzkázal Koblasa.

V záplavě špatných zpráv Piráty potěšila i jedna dobrá, do tréninku reprezentace se zapojí jejich gólman Štěpán Lukeš, který včera chytal v extralize skoro po pěti měsících.