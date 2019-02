Chomutovský zkrat po 24 vteřinách. Doma jsme vláční, štve kouče Růžičku

Knot: Poslední krok nedokážeme udělat Mohli už být na vysněném 12. místě, ale po dobrém startu do nového roku přišel na hokejové Piráty znovu útlum. V úterý nedotáhli k žádnému bodu dobře rozehraný duel v Plzni, včera po matném výkonu doma selhali s Třincem 0:4. A v extralize dál trčí na barážové pozici, tři body za dvanáctými Karlovými Vary. „Vždy se nadechneme, ale když můžeme udělat poslední krok, tak se to nepovede. Ze zápasů v Plzni a s Třincem jsme mohli udělat šest bodů, ale nemáme žádný,“ štvalo chomutovského beka Rolanda Knota. Piráti včera inkasovali už po 24 vteřinách a z bídy už se nevyhrabali. „Není možné, aby nám ujeli tři na jednoho hned v prvním střídání. To je obrovská hrubka! Navíc chvíli nato jsme dostali druhý gól, to Třinec absolutně uklidnilo a od nás to pak už byla spíš křeč.“ Nebýt gólmana Peterse, mohl Chomutov prohrát i vyšším rozdílem. „Po 1. třetině to klidně mohlo být 0:8. Justin nás drží. O to víc měštve, že my mu s tím někdy vůbec nepomůžeme.“ (obi)