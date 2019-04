Propadák Chomutova, Piráti jsou bez šťávy. Kvůli salmonelóze?

„Působili jsme ospalým dojmem, přišlo nám, že nemáme energii a drajv,“ pozoroval domácí asistent trenéra Jan Šťastný. „Je otázka, jestli na to má vliv, co se událo před týdnem, jestli to na nás dolehlo. Ale na to se nechci vymlouvat, zápas jsme prostě nezvládli.“

Piráti na rychlé vedení Pardubic z času 2:16 rychle odpověděli Flemmingem, ale záhy znovu inkasovali a pak už neměli nárok. „Měli jsme jen jeden trénink před trojzápasem a první dva byly fyzicky těžké,“ tvrdil útočník Ivan Huml; téměř celý tým Pirátů se nakazil z tataráku, který baštili v kabině.

„Ale já nerad používám výmluvy. Chtěli jsme hrát chytře, jednoduše do obrany, což jsme nehráli. A to se nedá svádět na salmonelózu. Když prohráváme, musíme napadat a síly rychle ubývají, hokej je náročný. Výkon nebyl takový, abychom byli Pardubicím soupeřem.“

V prvním duelu Piráti vynulovali Jágrovo Kladno před vyprodanou halou, od té doby ovšem jejich defenziva skřípe. V Českých Budějovicích padli 4:5 po nájezdech, v úterý 1:5 jen před 2 882 fanoušky. „Zase jsme si nepohlídali předbrankový prostor a dorážky jako v Budějovicích,“ štvala Humla nedůslednost.

Ve druhé úterní partii Kladno přehrálo Motor 2:0, pořadí je: 1. Pardubice 9, 2. Chomutov 4, 3. Kladno 3, 4. České Budějovice 2.

„Baráž nebude snadná. Prvoligové týmy hrají neskutečně energický hokej a Pardubice zodpovědný do obrany. Do moc šancí nás nepustili, což jsme tušili,“ viděl Huml. „Jestli se nezlepšíme, prohrajeme i v pátek v Pardubicích,“ varuje.