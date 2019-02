Ostuda. Rozdupali nás, naštval Humla výprask od Komety

Výsledek? Čtyři porážky v řadě a osmibodová propast na Energii, která má zápas k dobru. V úterý Chomutov dostal nakládačku 1:7 na ledě mistrovské Komety.

„Dokážeme hrát s Kometou skvělých dvacet minut, pak přijde kolaps. Takže těžko se můžeme vymlouvat na nějakou situaci. Ostuda, co jsme předvedli posledních čtyřicet minut,“ čertil se na klubovém webu útočník Ivan Huml.

Na marodce je osm pevných článků pirátské sestavy. Brankář Peters, obránci Štich a Flemming, útočníci Růžička, Sklenář, Tomica, Vantuch, Klhůfek a Stránský. Znovu naskočil šestnáctiletý útočník Gut, nejmladší debutant Pirátů v extralize, poprvé mezi elitou naskočil devatenáctiletý Koblížek.

Zastupující kapitán Huml tvrdí: „Kádr je teď hodně okleštěný. Do Brna jsme přijeli bez devíti stabilních hráčů, kteří nám samozřejmě chybí. Když se podíváte na naši soupisku, najdete na ní kluky z 1. ligy, nebo dokonce z juniorky. Nebudeme se vymlouvat, protože jsme tušili, že to bude hodně těžké. Po 1. třetině jsme si mysleli, že by to mohlo jít, ale pak přišel druhý gól Brna a my byli neviditelní. Od té doby nás Kometa jasně rozdupala.“

Piráti v Brně vedli zásluhou Rašky, jenže nakonec měli k senzaci tisíc mil daleko. První třetinu ještě udrželi 1:1, v dalších dvou vždy dostali po třech gólech.

Chomutovský gólman Dominik Pavlát zasahuje proti šanci Petra Holíka z Brna.

„Nechci, aby to vyznělo jako nějaká výmluva, ctíme kvalitu soupeře, ale bohužel jsme přijeli bez gólmanské jedničky a bez osmi hráčů základní sestavy. Nějak se to sešlo. Když to řeknu lidově, tak kdo měl u nás brusle, odjel na utkání,“ povzdechl si chomutovský asistent Jan Šťastný.

Bojkot zápasů, ačkoli se o něm mluvilo, ve hře údajně nebyl. „Razantní kroky od nás nikdo nemůže čekat,“ poznamenal mazák Huml. „Naše smlouvy v žádném případě porušovat nebudeme.“

Další těžké zkoušce budou Piráti čelit v pátek, v 17.30 hostí třetí Mountfield.