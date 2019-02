Chomutovský Klhůfek: Hrát jako v Plzni a se Spartou, tak se o nás nebojím

„Doufám, že se baráži vyhneme. Nevěřit v to, nemusíme teď chodit na stadion a stačí přijít až v dubnu. Děláme maximum, abychom Vary přeskočili a napravili pokažený začátek sezony,“ burcuje chomutovský útočník Pavel Klhůfek.

Právě on vzkřísil Piráty jen 24 vteřin po startu 3. třetiny. Vantuch vyhrál buly, Klhůfek puk ještě z kruhu okamžitě švihnul na Machovského. Gól! Někteří fanoušci ho ani nepostřehli, jak bleskový byl. „Musí se sejít plno věcí. Centr vyhrát vhazování, puk nesmí skákat, ale ležet, což je po buly málokdy. Plus jsem to trefil mezi nohama obránce. Nebudu říkat, že jsem to nechtěl poslat pod víko a shodit flašku,“ usmíval se šťastný střelec a přiznal, že takhle skóroval poprvé.

Nešlo prý o secvičenou standardní situaci. „Bylo to spontánní. Existují takové signály, ale nikdo nezaručí, že centr vyhraje buly přesně na střílejícího hráče. To se povede jednou dvakrát z deseti pokusů.“

Jen tři minuty po Klhůfkovi se Piráti prosadili znovu, Koblasa se natlačil před obránce a kličkou do bekhendu srovnal. Domácí tím dohnali ztrátu 0:2 poté, co Rousek využil přesilovku tečí a pak Buchtele střílel do odkryté branky. Prodloužení rozhodl sparťan Pech. „Ale Chomutov hrál sympaticky,“ tvrdil hostující útočník Lukáš Pech.

Sparta však dlouho Piráty válcovala, domácí asistent Jan Šťastný měl vysvětlení: „Problémy nám dělal pohyb, po náročném závěru zápasu v Plzni nám nešly nohy. Když jsme je rozhýbali, měli jsme spoustu šancí.“ Nakonec z toho rekrutoval bod. „Před 3. třetinou jsme si říkali, že do toho dáme všechno, klidně ať prohrajeme 0:10 nebo 0:15. Sahali jsme nakonec po výhře, neskutečně nás i podržel Peters v brance, mohlo to být 7:7,“ mínil Klhůfek.

Po reprezentační pauze Chomutov pokaždé bodoval, má ze tří zápasů šest bodů a sebevědomí, že se může z baráže vyvléct. „Když jsme ve 3. třetině dokázali lítat proti soupeři jako Sparta, jsme na tom fyzicky dobře. Bodovali jsme proti silným, to nás nakopne,“ nepochybuje Klhůfek. „Předvádět výkony jako v Plzni a se Spartou, nemám o nás strach. Nemusíme se bát.“