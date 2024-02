Olomoucké radosti: Chmielewski návrat vylepšil gólem. Čekání ukončil i Musil

Knotek vyhrál v přesilovce buly, Chmielewski krátce zamíchal kotoučem a pak zamířil přesně do vrchního růžku. Polský forvard, který na Hanou přestoupil v létě z mistrovského Třince, srovnal na 1:1. Kohouti nakonec zápas otočili, v Hradci Králové zvítězili 4:2 a vyhráli po čtyřech prohrách v řadě.

Podobnou, ne-li ještě větší radost než Chmielewski měl i útočník Pavel Musil, jenž se prosadil vůbec poprvé v aktuálním ročníku extraligy. Po jedné trefě pak přidali Michal Kunc s kapitánem Mory Jiřím Ondruškem. „Od Pavla Musila to bylo dlouhé čekání. Musím se s ním domluvit, co nám za to dá. Snad už to zlomil a teď mu to tam bude padat,“ smál se Ondrušek. Trefa domácího Pláňka tři minuty před koncem už Moru nemohla rozhodit.

„První třetina byla špatná, nic jsme neměli. V kabině byl trochu rachot, naštěstí hned úvodní střídání v druhé části se nám povedla a rychle jsme zápas otočili,“ popisoval Ondrušek. „V první třetině byl Hradec mírně lepší, všude byl o krok dřív, z čehož jsme dostali první gól. Od druhé třetiny jsme se ale zlepšili. Byli jsme lepší v soubojích a vytěžili z toho dva rychlé góly, což bylo podle mě rozhodující. Stejně tak jako naše ubráněná oslabení, ze kterých jsme nedostali žádný gól,“ konstatoval trenér Olomouce Jan Tomajko.

Do konce základní části zbývají odehrát tři zápasy a je možné, že se nedělní soupeři střetnou i v předkole play off. „S Hradcem dlouhodobě hrajeme vyrovnaně, ale většinou o jeden dva góly prohrajeme, proto jsme rádi, že jsme to zlomili,“ ocenil Ondrušek.

V zápase se neobvykle na jeho poměry pustil i do tvrdé bitky s domácím Klímou, který ho trefil holí do obličeje. „Moc se neperu, pravda, ale vytočilo mě to. Nezbývalo mi nic jiného. Naštěstí jsem to včas viděl a stihl jsem si dát před obličej ruce, jinak by mi asi rozpáral všechny zuby,“ kroutil hostující kapitán hlavou. „Ale pak jsme si to vyříkali a všechno v klidu,“ ujistil.

Olomouc je vítězství desátá. V úterý ji na domácím ledě čeká od 18.00 sedmý Liberec.