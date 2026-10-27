Chlapík po výbuchu Sparty: Stojí to za…, ale nesmíme fňukat. Co vadí Augustovi?

„V hlavě se mi toho honí spousta. Víme, že to stojí s prominutím za ho…,“ sypal ze sebe vůdce týmu. „Musíme se všichni zlepšit, mnou počínaje, já jako první. Sáhnout si do svědomí, kouknout se do zrcadla a začít makat. Uvědomit si, za co tady hrajeme.“
Spartě to pod novým trenérským štábem zatím drhne. Je až jedenáctá a bodově má blíž k poslednímu než prvnímu místu. Od lídra Třince ji dělí propastných 18 bodů, a to Oceláři mají zápas k dobru.
„Už déle se není čeho chytit. V posledních pěti zápasech jsme dali v průměru jeden gól. To je pak těžké,“ posteskl si Chlapík. „Jsme chlapi, musíme se s tím vypořádat sami, postavit se k tomu čelem, nefňukat. Nikdo nám nepomůže. Všem se líbí, když se Spartě nedaří, to každý chce.“
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Kladno smetlo Spartu. Budějovice předčily Hradec, Pardubice prohrály potřetí v řadě
Sparta z posledních pěti utkání tři prohrála. A její kouč se mračil. „Kladno nás po výborném výkonu porazilo po našem nejhorším výkonu sezony. Neukázali jsme nic,“ vyčítal Augusta. „V posledních pěti zápasech je naše ofenziva velice slabá, chudá, dáváme jeden gól, takhle nemůžeme pokračovat. Nepomůžeme si přesilovkou, nepomůžeme si gólem.“
Předchozí těsné výsledky možná kabinu ukolébaly, naznačil sparťanský trenér. „Doteď jsme si možná nalhávali, že jsme hráli dobré zápasy, ale tentokrát bylo rozhodnuto už po druhé třetině. Věřím, že jsme narazili na pomyslné dno, musíme se od něj odrazit a zlepšovat se,“ apeloval šéf střídačky.
Nepomáhají trejdy, nepomáhá rotování sestavy. „Nějaké změny musí zase nastat, vyzkoušeli jsme spoustu variant sestavy, zatím to nelepí, nesedí,“ nezapírá Augusta. „Hráči jsou inteligentní, řekl jsem jim, že výkon nebyl dobrý, ať se nedívají přes rameno, ale do zrcadla. Každý sám. A zítra přijdeme nachystaní začít s čistou hlavou a úplně jinak.“
Sebevědomá Sparta? Kdepak. I kladenský brankář Adam Brízgala si všiml: „Asi to není typická Sparta, která přijde a přehrává soupeře od první minuty, jako jsme to zažívali kdysi dávno. Ale těžko hodnotit, i náš tým se zvedl.“
V 15 zápasech zatím Sparta nastřílela jen 38 gólů, to je číslo, které patří k tomu horšímu v extralize. Přitom vyslala 503 ran na branku, nejvíc v celé soutěži. Efektivita je ovšem slabá.
„Ofenzivně to tlačíme od začátku sezony do kopce, nepadají nám šťastné góly, i pro ně si musíte ale jít,“ nabádá Augusta a vidí, že hráče svírá nervozita. „Když nepromění šanci, hráči klesají na mysli. V plné parádě se to v Kladně projevilo ve druhé třetině. Nebyl jediný hráč, který by chtěl hrát s pukem, kterému by puk neodskočil. Psychika je strašně křehká. Už jsme se dostali do fáze, kdy hlavy vypínají nohy, ruce a začínají vypínat i systémové věci.“
Fanouškům se to nelíbí, po zápase kotel hráče nešetřil. „Chápu je. Děkujeme jim za podporu, že jsou s námi a jezdí. Chceme odvádět lepší výkony i pro ně, tohle není dostatečně dobré. Každý vidí, že to není ono,“ nechodil kolem horké kaše devětadvacetiletý kapitán, který letos vstřelil tři góly.
Před reprezentační přestávkou Sparta cestuje do Mladé Boleslavi a hostí Litvínov. „Nemůžeme čekat na pauzu, abychom se nakopli. Chceme vyhrávat každý zápas. Teď to stojí za prd. Nasazení máme, každý chce, nikdo nejde do zápasu, že nechce hrát,“ stojí Chlapík za kabinou. „Pořád je fajn, že je základní část, něco se s tím ještě dát dělat. Ve hře je nějaká křeč, musíme to zlomit vůlí. A dát výkonu takovou tvář, že i když se prohraje, bude to odmakané.“
Na Kladně byla Sparta bez tváře.