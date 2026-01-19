Onen moment se zrodil na konci druhé třetiny. Ta se Spartě vůbec nevyvedla, četná vyloučení ji poslala do tří, v početní nevýhodě dvakrát inkasovala.
Najednou tak prohrávala 0:3 a nic nenasvědčovalo tomu, že by si z Karlových Varů měla odvézt nějaké body.
Pak ale začal úřadovat sparťanský kapitán Chlapík.
Nejdřív připravil gól pro Devina Shora, 22 vteřin před koncem prostřední části se ještě popral.
Podívejte se na bitku Chlapíka s Bambulou:
Kapitán se nebojí poprat za svůj tým 🥊 pic.twitter.com/ih0dDG3XYL— HC SPARTA PRAHA (@HCSpartaPraha) January 18, 2026
U hostující střídačky se nejdříve začal pošťuchovat s Janem Bambulou, strkanice se pak proměnila v pěstní souboj.
Oba uštědřili tomu druhému pár úderů, Chlapík posléze Bambulu povalil na led a gesty se snažil nabudit své spoluhráče.
To se mu očividně podařilo, v 53. minutě nejprve sám opět asistoval Shorovi, o minutu později už vyrovnával Michael Špaček. A Kanaďan pak rozhodl i nájezdy.
V kabině poté Špaček vyzdvihl Chlapíka za bitku, o níž byla řeč i před novináři.
„Bylo to fantastické! Když něco takového udělá váš kapitán, rozhodně vás to nakopne. V poslední době se mu daří a především dokáže do zápasů dostat správné emoce, které z něj dělají skutečného lídra,“ chválil spoluhráče Shore.
„Mužstvo upadalo do letargie a postavil se k tomu takhle. Tým musí zpozornět, když vidí, jak se váš top hráč porve,“ popisoval zase trenér Jaroslav Nedvěd, na něhož kontroval i právě Patera.
„Škoda, že si nevybral někoho silnějšího a jen našeho skoro nejmenšího hráče. Spíš jsem se tomu smál, než že by tím měl někoho nakopnout. Bylo to, jak kdybych se pral s manželkou. Ale Bambus se k tomu postavil výborně,“ ocenil Patera naopak počínání svého svěřence Bambuly.
„Úplně jsem to nezkoumal, ale většinou bitka vyjde z toho, s kým se zrovna přetahuješ. Teď se strkali oni dva, určitě to nebylo tak, že by Chlápa deset minut přemýšlel a cíleně si vybral někoho nejmenšího,“ zastával se Nedvěd obratem sparťanského kapitána.
Především však Pateru mrzelo prohospodařené třígólové vedení, protože do té doby Vary svého soupeře prakticky k ničemu nepustily.
Ani to jim k výhře nakonec nestačilo. V tabulce vypadly z elitní čtyřky, o kterou však budou ve zbytku základní části nadále usilovat.
Snažit se o ní bude i aktuálně sedmá Sparta, tu však v tomto ohledu čeká těžší šichta.