Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Chci ukázat, že na Plzeň mám, říká obránce Čech. Chystá se i na kemp Utahu

Petr Pánek
  14:42
Po sezoně, kterou strávil mezi extraligovou Mladou Boleslaví a prvoligovým Kolínem, zamířil obránce Aleš Čech do kádru hokejové Plzně. Jednadvacetiletý pražský rodák podepsal na západě republiky smlouvu na dvě sezony s opcí a s týmem už naskočil do tréninkové dřiny. „Teď je jenom na mně, abych přes léto ukázal, že na to mám,“ hlásí.
Zadák Aleš Čech na podpisové akci plzeňských hokejistů.

Zadák Aleš Čech na podpisové akci plzeňských hokejistů. | foto: HC Škoda Plzeň

Čeští junioři Tomáš Hamara (9), kapitán Jiří Kulich a obránce Aleš Čech (vlevo)...
Obránce Aleš Čech obehrává jednoho z napadajících finských útočníků.
Finský útočník Joakim Kemell (13) se tečí prosazuje v zápase o bronz na...
Český hokejista Aleš Čech (vpravo) stíhá Švýcara Thierryho Schilda.
5 fotografií

I přes nízký věk toho má dost za sebou. V patnácti letech odešel do finského Kärpätu, kde strávil v mládežnickém týmu necelé čtyři roky. Poté působil tři sezony v týmu Mladé Boleslavi, přispěl i ke stříbru a bronzu na mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Před dvěma lety si jej do své organizace vybrali v pátém kole draftu Utah Mammoth.

V extralize nasbíral přes sto startů a další přidal v Maxa lize, kde v uplynulém ročníku Kolínu pomohl ke třetí příčce. „Sezona to pro mě byla taková uplácaná, ale nakonec docela úspěšná,“ ohlíží se mladý zadák.

Jak se zrodil váš přestup do Plzně?
Po Novém roce mi volal asistent trenéra pan Pletka a ptal se, jaká je moje situace. Tehdy jsem říkal, že nevím, jelikož od Boleslavi jsem nedostal žádnou nabídku. Nabídl mi angažmá v Plzni a během dvou týdnů jsme se domluvili.

Nebral jste váš přesun jako kompenzaci za Petra Zámorského, který zamířil opačným směrem?
Těžko říct. Ale věděl jsem, že jde do Bolky. Mě údajně chtěli už předtím vytrejdovat za Davida Kvasničku, ale nějak to nakonec nedopadlo. Potom jsem pokračoval ve střídavých startech za Kolín, kde jsme nakonec získali bronzovou medaili.

Plzeň posílila „v rámci možností“. Jandač: Individuální příprava se dává do smlouvy

V Mladé Boleslavi vám končila smlouva. Řešil jste ještě další nabídky?
Nějaké možnosti jsem měl minulý rok, ale to jsem ještě byl pod smlouvou. Teď jsem s nikým jiným nejednal. Uplynulá sezona se mi hlavně ke konci moc nepovedla, byly tam nějaké komplikace, takže jsem hrozně rád, že jsem tady dostal šanci a že další dva roky budu působit v Plzni.

Podstatnou část sezony jste strávil v Kolíně. Proč se vám nedařilo prosadit se do kádru Mladé Boleslavi?
V úvodu sezony jsem hrál, jenže v listopadu přišlo zranění. Po něm jsem nastupoval na střídavý start v Kolíně, a když jsem se vracel do Bolky, přišel nový trenér. Dostal jsem dva zápasy a putoval jsem zpátky do Maxa ligy, kde jsem dohrál sezonu.

Už v patnácti jste odešel do finského Kärpätu a strávil tam necelé čtyři sezony. Jaká to byla zkušenost?
Hlavně ze začátku to byl pro mě celkem šok. Do Finska jsem nejprve šel na týdenní zkoušku, po které mi řekli, abych se vrátil do Prahy, že mi zavolají. Pak přišla zpráva, že mě chtějí, a já jsem podepsal smlouvu. Po příletu jsem dostal klíč od bytu a musel se o sebe postarat. Naštěstí jsem mohl využívat jídelnu, a tudíž netrpěl hlady. Čas strávený ve Finsku byl super, hokejově jsem se naučil nové věci, které tady nebyly standardní. Chodilo se víc do posilovny, víc se i běhalo, takže pro mě jak hokejová škola, tak parádní zkušenost do života.

Čeští junioři Tomáš Hamara (9), kapitán Jiří Kulich a obránce Aleš Čech (vlevo) se loučí s kategorií do dvaceti let s bronzovými medailemi na krku.

Jak teď zvládáte letní přípravu v Plzni pod vedením kondičního trenéra Jana Snopka?
Je to jiné než v Boleslavi. Žádná sranda, příprava je opravdu náročná. Já už jsem trénoval týden před začátkem, abych nevypadal úplně bídně. (směje se) Myslím, že ty dva měsíce budou fakt náročné, a věřím, že budeme fyzicky nabití.

Berete nové angažmá jako šanci na restart kariéry v týmu, který dává šanci mladým hráčům?
Určitě. Jak jsem říkal, dva roky v Bolce byly dobré, až ten třetí se mi moc nepovedl. Bylo to nahoru dolů, ale zase se mám z čeho poučit. Přišel jsem do nového angažmá, nového týmu, kde ale pár kluků i trenéry znám. Teď je na mně udělat dobře letní přípravu a ukázat, že na to mám.

Už jste mluvil s trenéry o vaší roli v týmu?
Zatím jsme se o tom nebavili. Myslím, že to přijde po letní přípravě, až začnou tréninky na ledě. Určitě se budu chtít o svoje místo poprat a dokázat trenérům, že hokej hrát umím. Vím, že mám své kvality. Budu je chtít potvrdit.

Jak velkou výzvou je pro vás zahrát si Ligu mistrů?
Ta soutěž bude pro mě velkou premiérou a já se samozřejmě moc těším. Uvidíme, jak to bude, protože nemáme tak široký kádr. Myslím, že se všichni budeme točit a hrát na čtyři nebo pět lajn.

Malík asi zůstane plzeňské bráně věrný: Nevím, co by se muselo stát, abych odešel

Jakým soupeřem pro vás byla Plzeň v minulých sezonách?
Pamatuju si, jak jsme tady vyhráli před dvěma roky v předkole play off, ale soupeř to byl vždycky nepříjemný. Hlavně v poslední sezoně hráli fakt dobře, kvalita tady určitě je. Tým se trochu obměnil, ale důležití hráči zůstali. Věřím, že to pro nás může být další dobrý rok.

Před dvěma lety jste byl draftovaný Utahem, takže cílem do budoucna je stále NHL?
Tak to je asi sen každého hokejisty. Předběžně jsme domluveni, že mě letos budou chtít vidět na kempu. Tento rok končí práva, které na mě klub má. Uvidíme. Mám teď dva roky na to, abych se tady v Plzni ukázal v co nejlepším světle. Dám do toho všechno.

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Maďarsko - Lotyšsko 1:8. Jasná záležitost a postup do čtvrtfinále, zářil Vilmanis

Aktualizujeme
Závar před lotyšskou bránou v utkání s Maďarskem.

Rozhodující den na hokejovém mistrovství světa přichází ve velmi zamotané skupině A v Curychu. Lotyši si zajistili čtvrtfinále po vysoké výhře 8:1 nad Maďarskem. Postup si chtějí vybojovat také...

26. května 2026  14:37,  aktualizováno  14:59

Norsko - Dánsko 4:3P. Naděje na druhé místo pro Čechy, musí ale porazit Kanadu

Aktualizujeme
Dánové slaví gól proti Norsku.

Důležitá utkání přináší závěrečný den ve skupině B na hokejovém mistrovství světa. Norové si ještě nezajistili druhé místo, když s Dány vyhráli až 4:3 po prodloužení poté, co inkasovali vteřinu před...

26. května 2026  14:54

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

26. května 2026  14:50

Chci ukázat, že na Plzeň mám, říká obránce Čech. Chystá se i na kemp Utahu

Zadák Aleš Čech na podpisové akci plzeňských hokejistů.

Po sezoně, kterou strávil mezi extraligovou Mladou Boleslaví a prvoligovým Kolínem, zamířil obránce Aleš Čech do kádru hokejové Plzně. Jednadvacetiletý pražský rodák podepsal na západě republiky...

26. května 2026  14:42

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

26. května 2026  14:36

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Reichel mě nastartuje, věří „uspaný“ střelec Koblasa. Litvínov měl jako prioritu

Litvínov, 15.11. 2024, Verva Litvínov - Olomouc, utkání hokejové extraligy....

Rána jako z děla, puk v síti, odchod na párek! Petr Koblasa býval mašinou na góly, jenže v poslední, nejisté sezoně Litvínova se zadrhl. Přesto o něj extraligový tým stál a útočník možná i...

26. května 2026  10:51

Hledání ideálu, pak zlom proti Kanadě. Na olympiádě bylo pozdě, zlepší se Češi včas?

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Facek schytal národní tým na mistrovství světa už několik. Porážka proti Slovinsku, trápení s Itálií, šťastná výhra se Slováky. V pondělí se přidala ještě lekce od Norska. Zkrátka podnětů, po kterých...

26. května 2026  10:33

Česko - Kanada. Hokejisté proti favoritovi, zlepší si místo pro play off?

Hlavní trenér Radim Rulík v debatě s asistentem Jiřím Kalousem v utkání s...

Z jakého místa postoupí čeští hokejisté do čtvrtfinále mistrovství světa? O tom rozhoduje až poslední den skupiny B. Národní tým bojuje ve Fribourgu od 20.20 o druhou pozici, proti němu stojí...

26. května 2026  9:33

Nejhorší představení na turnaji. Čtenáři si nebrali servítky, na dně Hronek a Kovařčík

Závar před Dominikem Pavlátem v utkání proti Norsku.

Nepříjemný zádrhel, kterým si komplikují budoucí cestu mistrovstvím světa. I proto si čeští hokejisté po porážce s Norskem vysloužili od čtenářů iDNES.cz suverénně nejhorší známku v dosavadním...

26. května 2026  8:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Gólman Dobeš držel Montreal ve hře, v prodloužení ale opět slavila Carolina

Gólman Jakub Dobeš z Montrealu a jeho zákrok při zápase s Carolinou.

Ve velké formě chytající gólman Jakub Dobeš díky 35 zákrokům a bonusu v podobě asistence dlouho držel Montreal ve hře, nakonec se ale v play off NHL podruhé za sebou v prodloužení radovali hokejisté...

26. května 2026  6:57,  aktualizováno  7:32

Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Na hokejovou krásu zapomeňte. Cesta k vítězství zatím pokaždé vedla úplně jinudy. Přes sílu. Přes vůli. Přes morál. Přes bojovnost. Zcela logicky se nabízela otázka, kdy to Čechům na mistrovství...

26. května 2026  7:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.