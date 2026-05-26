Chci ukázat, že na Plzeň mám, říká obránce Čech. Chystá se i na kemp Utahu

I přes nízký věk toho má dost za sebou. V patnácti letech odešel do finského Kärpätu, kde strávil v mládežnickém týmu necelé čtyři roky. Poté působil tři sezony v týmu Mladé Boleslavi, přispěl i ke stříbru a bronzu na mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Před dvěma lety si jej do své organizace vybrali v pátém kole draftu Utah Mammoth.
V extralize nasbíral přes sto startů a další přidal v Maxa lize, kde v uplynulém ročníku Kolínu pomohl ke třetí příčce. „Sezona to pro mě byla taková uplácaná, ale nakonec docela úspěšná,“ ohlíží se mladý zadák.
Jak se zrodil váš přestup do Plzně?
Po Novém roce mi volal asistent trenéra pan Pletka a ptal se, jaká je moje situace. Tehdy jsem říkal, že nevím, jelikož od Boleslavi jsem nedostal žádnou nabídku. Nabídl mi angažmá v Plzni a během dvou týdnů jsme se domluvili.
Nebral jste váš přesun jako kompenzaci za Petra Zámorského, který zamířil opačným směrem?
Těžko říct. Ale věděl jsem, že jde do Bolky. Mě údajně chtěli už předtím vytrejdovat za Davida Kvasničku, ale nějak to nakonec nedopadlo. Potom jsem pokračoval ve střídavých startech za Kolín, kde jsme nakonec získali bronzovou medaili.
V Mladé Boleslavi vám končila smlouva. Řešil jste ještě další nabídky?
Nějaké možnosti jsem měl minulý rok, ale to jsem ještě byl pod smlouvou. Teď jsem s nikým jiným nejednal. Uplynulá sezona se mi hlavně ke konci moc nepovedla, byly tam nějaké komplikace, takže jsem hrozně rád, že jsem tady dostal šanci a že další dva roky budu působit v Plzni.
Podstatnou část sezony jste strávil v Kolíně. Proč se vám nedařilo prosadit se do kádru Mladé Boleslavi?
V úvodu sezony jsem hrál, jenže v listopadu přišlo zranění. Po něm jsem nastupoval na střídavý start v Kolíně, a když jsem se vracel do Bolky, přišel nový trenér. Dostal jsem dva zápasy a putoval jsem zpátky do Maxa ligy, kde jsem dohrál sezonu.
Už v patnácti jste odešel do finského Kärpätu a strávil tam necelé čtyři sezony. Jaká to byla zkušenost?
Hlavně ze začátku to byl pro mě celkem šok. Do Finska jsem nejprve šel na týdenní zkoušku, po které mi řekli, abych se vrátil do Prahy, že mi zavolají. Pak přišla zpráva, že mě chtějí, a já jsem podepsal smlouvu. Po příletu jsem dostal klíč od bytu a musel se o sebe postarat. Naštěstí jsem mohl využívat jídelnu, a tudíž netrpěl hlady. Čas strávený ve Finsku byl super, hokejově jsem se naučil nové věci, které tady nebyly standardní. Chodilo se víc do posilovny, víc se i běhalo, takže pro mě jak hokejová škola, tak parádní zkušenost do života.
Jak teď zvládáte letní přípravu v Plzni pod vedením kondičního trenéra Jana Snopka?
Je to jiné než v Boleslavi. Žádná sranda, příprava je opravdu náročná. Já už jsem trénoval týden před začátkem, abych nevypadal úplně bídně. (směje se) Myslím, že ty dva měsíce budou fakt náročné, a věřím, že budeme fyzicky nabití.
Berete nové angažmá jako šanci na restart kariéry v týmu, který dává šanci mladým hráčům?
Určitě. Jak jsem říkal, dva roky v Bolce byly dobré, až ten třetí se mi moc nepovedl. Bylo to nahoru dolů, ale zase se mám z čeho poučit. Přišel jsem do nového angažmá, nového týmu, kde ale pár kluků i trenéry znám. Teď je na mně udělat dobře letní přípravu a ukázat, že na to mám.
Už jste mluvil s trenéry o vaší roli v týmu?
Zatím jsme se o tom nebavili. Myslím, že to přijde po letní přípravě, až začnou tréninky na ledě. Určitě se budu chtít o svoje místo poprat a dokázat trenérům, že hokej hrát umím. Vím, že mám své kvality. Budu je chtít potvrdit.
Jak velkou výzvou je pro vás zahrát si Ligu mistrů?
Ta soutěž bude pro mě velkou premiérou a já se samozřejmě moc těším. Uvidíme, jak to bude, protože nemáme tak široký kádr. Myslím, že se všichni budeme točit a hrát na čtyři nebo pět lajn.
Jakým soupeřem pro vás byla Plzeň v minulých sezonách?
Pamatuju si, jak jsme tady vyhráli před dvěma roky v předkole play off, ale soupeř to byl vždycky nepříjemný. Hlavně v poslední sezoně hráli fakt dobře, kvalita tady určitě je. Tým se trochu obměnil, ale důležití hráči zůstali. Věřím, že to pro nás může být další dobrý rok.
Před dvěma lety jste byl draftovaný Utahem, takže cílem do budoucna je stále NHL?
Tak to je asi sen každého hokejisty. Předběžně jsme domluveni, že mě letos budou chtít vidět na kempu. Tento rok končí práva, které na mě klub má. Uvidíme. Mám teď dva roky na to, abych se tady v Plzni ukázal v co nejlepším světle. Dám do toho všechno.