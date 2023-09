Posílené Budějovice musí být výš. Třinácté místo je míň než málo

Po roční pauze budějovičtí fanoušci opět vyrazí na první domácí utkání pochodem. Oblečou se do modré barvy a hrdě ponesou značku Motor do nové sezony. Přání mají jasné a shodné s tím, které v sobě drží vedení i hráči – co nejvíce vylepšit loňský ročník a třinácté místo, kdy Jihočeši jen těsně unikli baráži. Posílený a obměněný tým by měl v extralize stačit alespoň na střed tabulky.