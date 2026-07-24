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Tipsport extraliga 2026/27

České Budějovice zbrojí. Do útoku přichází Krastenbergs, na zkoušku i Hejdukův syn

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  10:18

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Renars Krastenbergs z Lotyšska ve velké šanci.Jeho střelu však chytil Atte Tolvanen. | foto: Reuters

Hokejisty extraligových Českých Budějovic posílí lotyšský reprezentační útočník Renars Krastenbergs, který v uplynulé sezoně hájil barvy Olomouce. Na zkoušku do jihočeského klubu přichází další útočník Marek Hejduk, syn olympijského šampiona Milana Hejduka.

Sedmadvacetiletý Krastenbergs je bronzovým medailistou z mistrovství světa 2023. Celkově se zúčastnil pěti světových šampionátů a dvakrát startoval na olympijských hrách; v sestavě Lotyšska nechyběl ani letos v Miláně. Za Olomouc, kterou v minulé sezoně vedl nový českobudějovický kouč Róbert Petrovický, odehrál včetně play off 53 zápasů s bilancí jedenácti branek a 13 asistencí.

„Jeho výhodou je, že ho trenér dobře zná po charakterové stránce. Řešili jsme situaci v našem útoku delší dobu a nakonec jsme se rozhodli, že vedle důrazného Bella podepíšeme i šikovného střelce Krastenbergse,“ uvedl sportovní ředitel Václav Nedorost. Krastenbergs s Motorem podepsal roční smlouvu.

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O místo v kádru bude od příštího týdne usiloval i dvaadvacetiletý Hejduk, jeden ze dvou synů bývalého vynikajícího útočníka Milana Hejduka. Marek Hejduk má americké občanství a v dresu USA se představil dvakrát na MS hráčů do 18 let. Až do minulé sezony působil na Harvard University.

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3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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