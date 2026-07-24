České Budějovice zbrojí. Do útoku přichází Krastenbergs, na zkoušku i Hejdukův syn

Sedmadvacetiletý Krastenbergs je bronzovým medailistou z mistrovství světa 2023. Celkově se zúčastnil pěti světových šampionátů a dvakrát startoval na olympijských hrách; v sestavě Lotyšska nechyběl ani letos v Miláně. Za Olomouc, kterou v minulé sezoně vedl nový českobudějovický kouč Róbert Petrovický, odehrál včetně play off 53 zápasů s bilancí jedenácti branek a 13 asistencí.
„Jeho výhodou je, že ho trenér dobře zná po charakterové stránce. Řešili jsme situaci v našem útoku delší dobu a nakonec jsme se rozhodli, že vedle důrazného Bella podepíšeme i šikovného střelce Krastenbergse,“ uvedl sportovní ředitel Václav Nedorost. Krastenbergs s Motorem podepsal roční smlouvu.
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O místo v kádru bude od příštího týdne usiloval i dvaadvacetiletý Hejduk, jeden ze dvou synů bývalého vynikajícího útočníka Milana Hejduka. Marek Hejduk má americké občanství a v dresu USA se představil dvakrát na MS hráčů do 18 let. Až do minulé sezony působil na Harvard University.