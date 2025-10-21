Devětadvacetiletý rodák z Frederikshavnu, jenž se na letošním mistrovství světa v Herningu a Stockholmu dostal do All Star týmu, je aktuálně neproduktivnějším hráčem extraligy. Na jih Čech přišel loni ze švédského Oskarshamnu. V první sezoně v extralize si připsal v 58 duelech včetně play off 34 bodů za 17 gólů a 17 přihrávek.
|
ONLINE: Hradec vede v Budějovicích, Litvínov v Olomouci. Sparta hostí Třinec
Na světovém šampionátu letos Olesen zaznamenal v 10 duelech pět gólů a sedm asistencí. Pomohl Dánsku k historickému čtvrtému místu. Účastník pěti mistrovství světa a olympijských her v Pekingu v roce 2022 hrál ve švédské nejvyšší soutěži také za Brynäs a předtím o soutěž níže za Södertälje.