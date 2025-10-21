Tipsport extraliga 2025/26

České Budějovice udržely oporu! Rozjetý Olesen prodloužil smlouvu

Má našlápnuto k nejlepší sezoně v kariéře. A vysloužil si i nový kontrakt. Dánský hokejový útočník Nick Olesen prodloužil s Českými Budějovicemi smlouvu o dva roky. Jihočeši si pojistili jeho služby do konce sezony 2027/28.
Devětadvacetiletý rodák z Frederikshavnu, jenž se na letošním mistrovství světa v Herningu a Stockholmu dostal do All Star týmu, je aktuálně neproduktivnějším hráčem extraligy. Na jih Čech přišel loni ze švédského Oskarshamnu. V první sezoně v extralize si připsal v 58 duelech včetně play off 34 bodů za 17 gólů a 17 přihrávek.

ONLINE: Hradec vede v Budějovicích, Litvínov v Olomouci. Sparta hostí Třinec

Na světovém šampionátu letos Olesen zaznamenal v 10 duelech pět gólů a sedm asistencí. Pomohl Dánsku k historickému čtvrtému místu. Účastník pěti mistrovství světa a olympijských her v Pekingu v roce 2022 hrál ve švédské nejvyšší soutěži také za Brynäs a předtím o soutěž níže za Södertälje.

České Budějovice udržely oporu! Rozjetý Olesen prodloužil smlouvu

Dánský hokejový útočník Nick Olesen prodloužil o dva roky smlouvu s Českými Budějovicemi. Jihočeši si pojistili jeho služby do konce sezony 2027/28.

