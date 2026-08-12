Hokejisté Českých Budějovic nasázeli v přípravném utkání pět gólů Salcburku

Před týdnem hostili Tábor a vyhráli 4:0, hned ve čtvrtek podlehli také na vlastním ledě dalšímu prvoligovému celku Jihlavě 2:3. Příští týden ve čtvrtek je čeká rovněž v Budvar Aréně Slovan Bratislava.
Motor sice prohrával od 24. minuty po brance Maximiliana Wurzera, ale ještě ve druhé třetině otočil dvěma trefami Lotyš Renars Krastenbergs. V závěrečné části nejdříve využil přesilovou hru Róbert Lantoši a potom se prosadili ještě Jakub Pour a obránce Ondřej Vála.
28:04 Krastenbergs
33:01 Krastenbergs (Kundrátek)
42:30 Lantoši
43:23 Pour (Cícha)
54:39 Vála. (Bulíř)
24:15 Wurzer (Galipeau)
Klouček, (Strmeň) – Vála, Kundrátek (A), Štencel, Schmied, Cícha, Vráblík, Blažek – Olesen, Bell, Lantoši – Krastensbergs, Bulíř (C), Pour – Ahl, Koláček, Beránek (A) – Zachar, Toman, Hejduk.
Kickert, (Tolvanen) – Robertson, Lee, Rebernig, Kalynuk, Galipeau, Hörl, Baumann – Hochkofler, Wukovits, Lanzinger – Geson, Baltram, Huber – Auer, Nissner, Schneider – Wurzer, Brooks, Raffl M.
Rozhodčí: Květoň, Mejlzlík – Rampír, Jindra
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