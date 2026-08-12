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Tipsport extraliga 2026/27

Hokejisté Českých Budějovic nasázeli v přípravném utkání pět gólů Salcburku

Autor: ,
  21:09

Hokejisté Českých Budějovic během letní přípravy | foto: Petr LundákMAFRA

Českobudějovičtí hokejisté zvítězili v přípravném utkání na nový ročník extraligy doma nad Salcburkem 5:1. Svěřenci nového trenéra Róberta Petrovického si připsali ve třetím duelu druhou výhru.

Před týdnem hostili Tábor a vyhráli 4:0, hned ve čtvrtek podlehli také na vlastním ledě dalšímu prvoligovému celku Jihlavě 2:3. Příští týden ve čtvrtek je čeká rovněž v Budvar Aréně Slovan Bratislava.

Motor sice prohrával od 24. minuty po brance Maximiliana Wurzera, ale ještě ve druhé třetině otočil dvěma trefami Lotyš Renars Krastenbergs. V závěrečné části nejdříve využil přesilovou hru Róbert Lantoši a potom se prosadili ještě Jakub Pour a obránce Ondřej Vála.

Přípravné zápasy
12. 8. 2026 17:30
ČEZ Motor České Budějovice ČEZ Motor České Budějovice : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Góly:
28:04 Krastenbergs
33:01 Krastenbergs (Kundrátek)
42:30 Lantoši
43:23 Pour (Cícha)
54:39 Vála. (Bulíř)
Góly:
24:15 Wurzer (Galipeau)
Sestavy:
Klouček, (Strmeň) – Vála, Kundrátek (A), Štencel, Schmied, Cícha, Vráblík, Blažek – Olesen, Bell, Lantoši – Krastensbergs, Bulíř (C), Pour – Ahl, Koláček, Beránek (A) – Zachar, Toman, Hejduk.
Sestavy:
Kickert, (Tolvanen) – Robertson, Lee, Rebernig, Kalynuk, Galipeau, Hörl, Baumann – Hochkofler, Wukovits, Lanzinger – Geson, Baltram, Huber – Auer, Nissner, Schneider – Wurzer, Brooks, Raffl M.

Rozhodčí: Květoň, Mejlzlík – Rampír, Jindra

Počet diváků: 2246

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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