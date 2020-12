Poslední Budějovice jdou na lídra extraligy, Pýchu čeká národní tým

Ve čtvrtek dorazila alespoň jedna potěšující zpráva. Do reprezentace dostal premiérovou pozvánku kapitán Pavel Pýcha a zahraje si tak na nadcházejícím turnaji Channel One Cup v Rusku. Nominaci si zasloužil. V posledním týmu extraligy je nejproduktivnějším i nejlepším hráčem. „Mám z toho radost, reprezentovat je čest. Na turnaj se moc těším,“ potvrzuje.

Jinak ale těžko hledat pozitiva. Pátá porážka v řadě na ledě Hradce Králové byla jednoznačná. „Není to jednoduché období, přibývající prohry jsou znát. Dostaneme gól nebo dva a úplně se položíme. Opustila nás sebedůvěra. Asi i proto už jsme ztratili hodně utkání v poslední třetině,“ připouští nejzkušenější hráč týmu René Vydarený.



Kromě proher se celku kouče Václava Prospala hromadí i zranění a nemocní hráči. Zkušená posila Vladimír Roth naposledy odstoupila z utkání, mimo hru jsou nemocní Marek Čiliak a navrátilec z Havířova Radek Prokeš. Zranění nepustí do hry útočníky Martina Nováka, Miroslava Holce a Miroslava Indráka. V reprezentaci do 20 let se připravuje Martin Beránek. Po nemoci by naopak už mohl naskočit forvard Václav Karabáček.

Premiéru si v Hradci Králové odbyl další ostřílený hokejista, Martin Adamský. „Je dobře, že přišli noví hráči. Jsou zvenku, nejsou zatížení naší situací. Přinesou do kabiny čerstvý vzduch – a je to jedna z cest, jak se z toho dostat,“ tuší Vydarený.

Do reprezentační pauzy čeká Jihočechy velmi náročná trojice zápasů. V pátek od 17.30 hodin hrají proti Třinci, v neděli hostí o půl hodiny dříve Hradec Králové a v úterý jedou na Spartu.

„Proti týmům z čela tabulky je to složité, protože mají mužstva opravdu kvalitní. Myslím, že hlavně Třinec bude hrát hodně ofenzivně. My se také musíme snažit hrát aktivně. Kdybychom jen zalezli a čekali, tak zrovna s nimi by to nedopadlo dobře,“ připouští.

V pátek už do hlediště může 300 lidí, partnerů klubu. Za ty Motor považuje i držitele permanentek. Ti však musí mít negativní test na covid. „Hrát bez diváků, na to se nedá zvyknout. Je to divné, mrtvé. Úrovni zápasů to neprospívá. Obzvlášť u nás je podpora fanoušků důležitá,“ smutní 39letý bek.