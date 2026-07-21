Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Nová tvář v Budějovicích. Přichází švédský obránce, klub je blízko i dalším podpisům

Autor: ,
  9:47

Švédský obránce Lucas Nordsäter se raduje z gólu. | foto: Johan Lof / Bildbyran Photo Agency / ProfimediaProfimedia.cz

Hokejisty extraligových Českých Budějovic posílí švédský obránce Lucas Nordsäter. Sedmadvacetiletý bek naposledy působil v druholigovém Björklövenu. V nejvyšší švédské soutěži předtím odehrál více než sto zápasů a působil i ve finské lize.

„Hledali jsme obránce s velmi dobrými bruslařskými schopnostmi, agresivním pojetím hry a spolehlivou defenzivní činností. A věříme, že přesně tyhle prvky přinese Lucas do naší hry,“ řekl sportovní ředitel Václav Nedorost.

Nordsäter v minulém ročníku odehrál za Björklöven včetně play off 57 zápasů, ve kterých vstřelil pět branek a přidal osm asistencí. Týmu pomohl k postupu mezi elitu. V nejvyšší švédské soutěži hrál za Växjö, Leksand a Frölundu, ve Finsku nastupoval za Jukurit.

Mistr světa do defenzivy, švédský obr před branku i návrat talentu. Motor uvedl posily

Po zkušeném Tomáši Kundrátkovi je zatím druhým nováčkem zadních řad Jihočechů pro nadcházející sezonu. Další hráči ještě přijdou.

„Jsme velmi blízko dalším podpisům, do útoku i do obrany, zbývá doladit poslední detaily. Za důležité ale považuji také jednání s hráči ze stávajícího kádru,“ uvedl Nedorost.

To je i případ devatenáctiletého útočníka Štěpána Hocha, který s předstihem prodloužil smlouvu o další rok. „Je to centr, náš odchovanec, byl draftován do NHL a věříme, že v dresu Motoru bude dál výrazně výkonnostně růst,“ řekl Nedorost na adresu letošního juniorského vicemistra světa.

Hoch v minulé sezoně odehrál za Motor včetně play off 41 zápasů s bilancí dvou branek a čtyř asistencí.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Baráž

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Švédský útočník Leo Carlsson.

NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je jím někdo, koho by ještě před týdnem takřka nikdo netipoval. Do čela se vyhoupl Leo Carlsson, dalších pět let si v průměru vydělá osmnáct milionů...

Cynismus, návrat do dob studené války. Ruský hokej čelí odporu i po verdiktu MOV

Ruští hokejisté, včetně kanonýra Nikity Kučerova (třetí zleva), slaví gól v...

Když Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně potvrdil konec suspendace Ruska na světových akcích, zvedla se v zemi vlna radosti. I hokejisté už se opět viděli v národním dresu na mistrovství...

Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Po více jak čtyřech letech se ruská delegace osobně objeví na pravidelném kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Bude se podílet na volbě nového prezidenta, který pak bude spolu s členy Rady...

Hokejoví agenti o české elitě: Na Hertla jsme pyšní, Palát si o odchod z Devils řekl

Premium
Ondřej Palát v dresu NY Islanders.

Hertl, Palát, Galvas, Melovský, Rittich, ale i další elitní čeští hokejisté. Agenti Robert Spálenka a Radek Hampl otevřeně vyprávějí o přesunech, vyhlídkách a budoucnosti svých klientů.

Slovenského reprezentačního kouče zastavila policie, řídil pod vlivem alkoholu

Zlínský trenér Ján Pardavý sleduje zápas se Vsetínem.

Ještě loni na podzim vedl prvoligový Zlín, teď si Ján Pardavý zřejmě zadělal na problémy. Čtyřiapadesátiletý slovenský trenér měl v minulém týdnu po odjezdu z trenčínského festivalu Pohoda nadýchat...

Pro NHL udělám všechno! Yzerman říkal, že jsem ho zaujal, těší brankáře Oršuláka

Smutný brankář Michal Oršulák po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Před minulou sezonou zamířil z karlovarské Energie do kanadské WHL, kde v dresu Prince Albert Raiders sbíral cenné zkušenosti se zámořským hokejem. Na přelomu roku pak Michal Oršulák pomohl české...

21. července 2026

Nová tvář v Budějovicích. Přichází švédský obránce, klub je blízko i dalším podpisům

Švédský obránce Lucas Nordsäter se raduje z gólu.

Hokejisty extraligových Českých Budějovic posílí švédský obránce Lucas Nordsäter. Sedmadvacetiletý bek naposledy působil v druholigovém Björklövenu. V nejvyšší švédské soutěži předtím odehrál více...

21. července 2026  9:47

Kolik už je moc? Nevíme, jaké budou platy, líčí agent hvězdy. Aneb jak se třese trh NHL

Kanadský útočník Connor Bedard.

Jeden klient o víkendu podepsal štědrou smlouvu na patnáct milionů dolarů ročně. Ještě donedávna by se na Connora Bedarda hledělo jako na těžce přeplaceného hokejistu. Při aktuálních podmínkách v NHL...

20. července 2026  18:27

Rulíka jsem bral bez diskuse, líčí Drastil. Extraligu vyzývá: Řiďme ji profesionálně!

Premium
Nový kladenský majitel Tomáš Drastil

Po letech trápení se na Kladno vrátilo extraligové play off, kde Rytíři málem zaskočili Spartu. S novým trenérem Radimem Rulíkem toho lze dokázat ještě víc, ví i majitel klubu Tomáš Drastil.

20. července 2026

Fakt se to stalo? Tvrzník v říši MacKinnona a Nečase. Další sen je Stanley Cup

Tobiáš Tvrzník

Turbulentní rok hokejového brankáře Tobiáše Tvrzníka. Nečekal na šanci v české extralize, za svým snem o NHL se vydal přímočařejší americkou cestou. A udělal dobře. V juniorské WHL zaujal skauty...

20. července 2026

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Švédský útočník Leo Carlsson.

NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je jím někdo, koho by ještě před týdnem takřka nikdo netipoval. Do čela se vyhoupl Leo Carlsson, dalších pět let si v průměru vydělá osmnáct milionů...

19. července 2026

Bedard se v Chicagu dočkal nové smlouvy, zařadí se mezi nejlépe placené hráče NHL

Connor Bedard ve svetru Chicago Blackhawks

Hvězdný útočník Connor Bedard bude v NHL pokračovat v Chicagu. S Blackhawks podepsal z pozice chráněného volného hráče pětiletou smlouvu na 75 milionů dolarů (1,59 miliardy korun), čímž se zařadí...

19. července 2026

Jako bychom byli jediní idioti. Rusové na návrat tlačí přes peníze, myslí si Freibergs

Obránce lotyšského výběru Ralfs Freibergs (vparvo) slaví gól proti Slovensku.

K problematice se nebojí opakovaně vyjadřovat, nebere si servítky. A ohledně možného návratu Rusů do mezinárodního hokeje promluvil obránce Ralfs Freibergs s dlouholetými zkušenostmi s tuzemskou...

17. července 2026  14:10

Výzva, které se nebojí. Tomajko se schází s juniory, zatím mu chybí Mrtka či Benák

Trenér Jan Tomajko udílí pokyny českým hokejistům do 18 let během utkání se...

Ten posun pro něj představuje obrovskou výzvu. U reprezentační osmnáctky strávil pouze rok a už míří k tolik úspěšným juniorům. „Ale bát se nebudeme,“ říká trenér hokejistů do 20 let Jan Tomajko.

17. července 2026  11:20

Honejsek se vrací: Mohl jsem dokázat víc. Kometu mi někteří neodpustili dodnes

Antonín Honejsek se po třech letech v zahraničí vrací do Česka.

Francie, Rumunsko a naposledy Maďarsko. Z hokejisty Antonína Honejska se v posledních letech stal cestovatel. Teď už se zlínský odchovanec vrací na Moravu a bude tady hrát druhou ligu. Za koho?...

17. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hokejoví agenti o české elitě: Na Hertla jsme pyšní, Palát si o odchod z Devils řekl

Premium
Ondřej Palát v dresu NY Islanders.

Hertl, Palát, Galvas, Melovský, Rittich, ale i další elitní čeští hokejisté. Agenti Robert Spálenka a Radek Hampl otevřeně vyprávějí o přesunech, vyhlídkách a budoucnosti svých klientů.

17. července 2026

Gólman Škarek opouští zámoří. V šestadvaceti se vydává do Straubingu

Jakub Škarek v bráně New York Islanders

Brankář Jakub Škarek se vrací ze zámoří do Evropy, bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. Šestadvacetiletý jihlavský odchovanec strávil v Americe sedm sezon, v NHL ale nastoupil jen...

16. července 2026  18:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.