Nová tvář v Budějovicích. Přichází švédský obránce, klub je blízko i dalším podpisům

„Hledali jsme obránce s velmi dobrými bruslařskými schopnostmi, agresivním pojetím hry a spolehlivou defenzivní činností. A věříme, že přesně tyhle prvky přinese Lucas do naší hry,“ řekl sportovní ředitel Václav Nedorost.
Nordsäter v minulém ročníku odehrál za Björklöven včetně play off 57 zápasů, ve kterých vstřelil pět branek a přidal osm asistencí. Týmu pomohl k postupu mezi elitu. V nejvyšší švédské soutěži hrál za Växjö, Leksand a Frölundu, ve Finsku nastupoval za Jukurit.
|
Mistr světa do defenzivy, švédský obr před branku i návrat talentu. Motor uvedl posily
Po zkušeném Tomáši Kundrátkovi je zatím druhým nováčkem zadních řad Jihočechů pro nadcházející sezonu. Další hráči ještě přijdou.
„Jsme velmi blízko dalším podpisům, do útoku i do obrany, zbývá doladit poslední detaily. Za důležité ale považuji také jednání s hráči ze stávajícího kádru,“ uvedl Nedorost.
To je i případ devatenáctiletého útočníka Štěpána Hocha, který s předstihem prodloužil smlouvu o další rok. „Je to centr, náš odchovanec, byl draftován do NHL a věříme, že v dresu Motoru bude dál výrazně výkonnostně růst,“ řekl Nedorost na adresu letošního juniorského vicemistra světa.
Hoch v minulé sezoně odehrál za Motor včetně play off 41 zápasů s bilancí dvou branek a čtyř asistencí.