Hokejové České Budějovice zaplatí z 90 tisíc Kč za potíže s diváky jen polovinu

Motor byl před necelými dvěma týdny potrestán souhrnně za porušení hned čtyř bodů disciplinárního řádu domácí nejvyšší soutěže. Mimo jiné za to, že po skončení zápasu s Bílými Tygry nezabránil v kontaktu diváka s rozhodčími. Disciplinární komise však nakonec trest zmírnila.

„DK ELH se jako celek zabývala odporem Jihočechů vůči výši souhrnné pokuty 90.000,- Kč udělené ve zkráceném řízení 11. října za porušení povinností pořádajícího klubu. V rámci nového projednávání DK ELH i jako celek konstatovala porušení zmíněných bodů disciplinárního řádu a rozhodla o udělení pokuty v souhrnné výši 45.000,- Kč,“ uvedla komise.

V Českých Budějovicích vyvolal 5. října velké emoce závěr zápasu. Zkraje prodloužení upadl domácí bek Milan Doudera po kontaktu s Tomášem Filippim, který rozhodčí jako faul neposoudili. Liberecký útočník Douderu obral o puk a akce skončila vítězným gólem hostů na 4:3, který vstřelil právě Filippi.

Ačkoliv Doudera dostal dodatečný trest a přijde o 10 procent ze základního platu za přihraný pád, mnozí příznivci Motoru měli na situaci odlišný pohled. Podle nich měl být Filippi vyloučen. Proto zasypali led odpadky a rozhodčí i hostující hráče polili pivem. Do výše pokuty se promítlo, že klub nezabránil tomu, aby se jeden z diváků dostal až do bezprostřední blízkosti k rozhodčím.

„Největší průšvih byl v tom, že přes domácí střídačku přelezl jeden fanoušek Budějovic a přišel až k dvířkům, kde se dostal do blízkosti rozhodčích a strkal do nich. Došlo tedy dokonce na fyzický kontakt. To je pro nás naprosto nepřípustné, tím spíš v takhle vypjaté situaci. Největší flastr je právě za ten kontakt s rozhodčími a za to, že tomu nikdo nezabránil,“ okomentoval pro ČTK původní verdikt předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík.

Vedení českobudějovického klubu se mezitím sám přihlásil zmíněný divák, který se dostal až k rozhodčím. S nápadem, že si pokutu odpracuje. Při zápasech teď s požehnáním klubu rozhodčí paradoxně sám hlídá.

„Je mi moc líto, co se stalo. Pod vlivem emocí a alkoholu jsem udělal hloupost a moc se za to omlouvám rozhodčím i klubu. Dohodli jsme se s vedením, že při zápasech teď budu bezplatně vypomáhat jako pořadatel, abych si svůj díl viny odpracoval,“ omluvil se prostřednictvím klubového webu Jan Velebil.