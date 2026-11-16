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Tipsport extraliga 2026/27

Tak jste ženská, nebo co?! čílil se Pešán na sudího. Mlejnek se frustraci hráčů nedivil

Autor:
  12:57
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Pardubický trenér Filip Pešán v utkání s Českými Budějovicemi.

Pardubický trenér Filip Pešán v utkání s Českými Budějovicemi. | foto: ČTK

Pardubický Peter Čerešňák se čílí po verdiktu rozhodčích v utkání s Českými...
Martin Beránek z Českých Budějovic a Malcolm Subban z Pardubic ve vzájemném...
Utkání 19. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi.
Pardubický útočník David Tomášek po vstřelené brance v utkání 19. kola hokejové...
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Šlo o pasáž hry, která měla ve vyrovnaném extraligovém utkání klíčovou roli. A pro pardubického Petera Čerešňáka vyšla negativně, po jeho vyloučení totiž hokejisté Českých Budějovic vstřelili při výhře 2:1 svůj úvodní gól. Už při rozhodnutí sudích se navíc výrazně projevily emoce, kritikou nešetřil především trenér poražených Filip Pešán.

Duel na jihu Čech odřídili Matěj Sýkora a Jakub Zeliska, kteří ve druhé třetině dvakrát krátce po sobě vyloučili Čerešňáka.

Nejprve za držení Martina Beránka za vlastní bránou. Slovenský obránce okamžitě dával najevo nespokojenost, směrem k rozhodčím vyjadřoval nesouhlas s jejich verdiktem.

K frustraci měl oprávněný důvod, nejprve totiž fauloval Beránek, jenž Čerešňákovi chytil hokejku. Pardubický zadák se posléze natáhl po rameni českobudějovického útočníka.

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Úvodní oslabení druhé části Východočeši ustáli, jenže pouhých 27 vteřin po vypršení trestu šli do oslabení znovu. A opět to byl Čerešňák.

U mantinelu se dostal do souboje s Tomášem Kundrátkem, společně se zaklínění do sebe několik sekund přetahovali o kotouč. Na závěr přetlačované oba upadli na ledovou plochu.

A právě zda nastal problém. Frustrovaný Čerešňák se totiž obrátil na arbitry a požadoval Kundrátkovo vyloučení. Avšak muži v pruhovaném se rozhodli jinak a na trestnou poslali slovenského beka.

Pardubický Peter Čerešňák se čílí po verdiktu rozhodčích v utkání s Českými Budějovicemi.

Důvod? Nesportovní chování.

Což se pochopitelně nelíbilo Pešánovi, jenž si nechal verdikt od rozhodčího Sýkory vysvětlit.

„Proběhl souboj, za nás čistej. A Peter se nemůže zvednout a dělat na mě gestikulace, že to mám zvednout. Měl by si všímat hry a ne toho, jak já rozhoduju,“ popisoval Sýkora.

„Berte to tak, že tady jsou tři zákroky minimálně stejný jako tam. A my, že jsme silní na kotouči, máme teda padat? Takže to je frustrace,“ reagoval Pešán, kterému se nepozdával už první Čerešňákův trest.

Brankář Malcolm Subban a útočník Peter Čerešňák v utkkání 19. kola hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Motorem České Budějovice.

U druhého se však rozčílil o to víc.

„Takže byste podle mě měl unést, že po vás štěkně. Doprčic, tak jste ženská, nebo co?!“ obořil se na sudího.

„Nejsme ženský, ale musí tady zůstat nějaká pravidla a nemůže tady být anarchie,“ uzavřel debatu Sýkora.

Jihočeši po 36 sekundách přesilovku využili, po trefě Jana Ordoše se dotáhli na 1:1. Na konci druhé třetiny se navíc zásluhou Beránka dostali do vedení.

Martin Beránek z Českých Budějovic a Malcolm Subban z Pardubic ve vzájemném utkání 19. kola hokejové extraligy.

Emoce se projevovaly i nadále, nejvýrazněji v 54. minutě, kdy na sebe upozornil hostující Jakub Lauko. Ten nejprve obdržel menší trest za podrážení, i když Graeme McCormack podle opakovaných záběrů spíše podklouzl.

Lauko rovněž okamžitě gestikuloval směrem k sudím, poukazoval na předchozí momenty. Nevěřícný pohled měl i Pešán na střídačce, kde také rozhazoval rukama.

Pardubický útočník navíc schytal i desetiminutový trest za nesportovní chování, na což Pešán reagoval další signalizací k rozhodčím.

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I díky častým flastrům Východočechů si Motor nakonec nejtěsnější vedení pohlídal. „V závěru nám uškodila vyloučení, na trestné lavici se zápasy nevyhrávají,“ pronesl pardubický asistent Karel Mlejnek.

Prohru však na častá oslabení nesváděl, pro hráče měl i pochopení. „Byly momenty, kdy se tomu nedivím. Na hráče jsme apelovali, ale nemyslím si, že s vyloučeními máme extra problémy,“ doplnil.

Dynamo tak po třech extraligových výhrách v řadě poprvé padlo, ztráta na vedoucí Třinec narostla na devět bodů. Budějovice se naopak dotáhly na třetí Kladno.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 19 15 1 1 2 76:42 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 19 12 1 1 5 71:47 39
3. Rytíři KladnoKladno 19 7 4 3 5 57:55 32
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 10 0 2 7 51:51 32
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 19 5 7 1 6 49:45 30
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 18 8 2 0 8 42:36 28
7. HC Sparta PrahaSparta 19 8 1 2 8 49:44 28
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 18 7 1 4 6 51:49 27
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 2 2 7 47:45 27
10. HC Kometa BrnoKometa 17 5 3 3 6 45:49 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 19 6 1 1 11 40:54 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 2 2 10 40:61 21
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 4 2 2 10 41:56 18
14. HC OlomoucOlomouc 19 3 1 4 11 35:60 15
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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