Duel na jihu Čech odřídili Matěj Sýkora a Jakub Zeliska, kteří ve druhé třetině dvakrát krátce po sobě vyloučili Čerešňáka.
Nejprve za držení Martina Beránka za vlastní bránou. Slovenský obránce okamžitě dával najevo nespokojenost, směrem k rozhodčím vyjadřoval nesouhlas s jejich verdiktem.
K frustraci měl oprávněný důvod, nejprve totiž fauloval Beránek, jenž Čerešňákovi chytil hokejku. Pardubický zadák se posléze natáhl po rameni českobudějovického útočníka.
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Úvodní oslabení druhé části Východočeši ustáli, jenže pouhých 27 vteřin po vypršení trestu šli do oslabení znovu. A opět to byl Čerešňák.
U mantinelu se dostal do souboje s Tomášem Kundrátkem, společně se zaklínění do sebe několik sekund přetahovali o kotouč. Na závěr přetlačované oba upadli na ledovou plochu.
A právě zda nastal problém. Frustrovaný Čerešňák se totiž obrátil na arbitry a požadoval Kundrátkovo vyloučení. Avšak muži v pruhovaném se rozhodli jinak a na trestnou poslali slovenského beka.
Důvod? Nesportovní chování.
Což se pochopitelně nelíbilo Pešánovi, jenž si nechal verdikt od rozhodčího Sýkory vysvětlit.
„Proběhl souboj, za nás čistej. A Peter se nemůže zvednout a dělat na mě gestikulace, že to mám zvednout. Měl by si všímat hry a ne toho, jak já rozhoduju,“ popisoval Sýkora.
„Berte to tak, že tady jsou tři zákroky minimálně stejný jako tam. A my, že jsme silní na kotouči, máme teda padat? Takže to je frustrace,“ reagoval Pešán, kterému se nepozdával už první Čerešňákův trest.
U druhého se však rozčílil o to víc.
„Takže byste podle mě měl unést, že po vás štěkně. Doprčic, tak jste ženská, nebo co?!“ obořil se na sudího.
„Nejsme ženský, ale musí tady zůstat nějaká pravidla a nemůže tady být anarchie,“ uzavřel debatu Sýkora.
Jihočeši po 36 sekundách přesilovku využili, po trefě Jana Ordoše se dotáhli na 1:1. Na konci druhé třetiny se navíc zásluhou Beránka dostali do vedení.
Emoce se projevovaly i nadále, nejvýrazněji v 54. minutě, kdy na sebe upozornil hostující Jakub Lauko. Ten nejprve obdržel menší trest za podrážení, i když Graeme McCormack podle opakovaných záběrů spíše podklouzl.
Lauko rovněž okamžitě gestikuloval směrem k sudím, poukazoval na předchozí momenty. Nevěřícný pohled měl i Pešán na střídačce, kde také rozhazoval rukama.
Pardubický útočník navíc schytal i desetiminutový trest za nesportovní chování, na což Pešán reagoval další signalizací k rozhodčím.
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I díky častým flastrům Východočechů si Motor nakonec nejtěsnější vedení pohlídal. „V závěru nám uškodila vyloučení, na trestné lavici se zápasy nevyhrávají,“ pronesl pardubický asistent Karel Mlejnek.
Prohru však na častá oslabení nesváděl, pro hráče měl i pochopení. „Byly momenty, kdy se tomu nedivím. Na hráče jsme apelovali, ale nemyslím si, že s vyloučeními máme extra problémy,“ doplnil.
Dynamo tak po třech extraligových výhrách v řadě poprvé padlo, ztráta na vedoucí Třinec narostla na devět bodů. Budějovice se naopak dotáhly na třetí Kladno.