Talentovaný bek se rychle zařadil mezi pevné členy obrany aktuálně čtvrtého celku tabulky, který ve čtvrtek od 17.30 hodin přivítá ve šlágru pražskou Spartu.
Jak zvládáte oddělovat role doma a na zimním stadionu?
Je to dvousečné. Na jednu stranu je výborné mít tátu vedle sebe, obzvlášť když má za sebou tak skvělou kariéru. Ale řada lidí mimo hokej si to může všelijak spojovat. Máme to ale jasně nastavené – jakmile přijdeme na zimní stadion, neberu ho jako tátu, ale jako jakéhokoliv jiného manažera v klubu. A on mě bere jako každého jiného hráče.
Oslovujete ho v hale tati?
Vůbec ne, na zimáku ho neoslovuji nijak. Když za mnou přijde, neříkáme si vůbec „táto“ ani „synu“. Až když přijdeme domů, tak to probereme z té otcovské stránky. Táta mi poradí, společně se podíváme na video ze zápasu a řekne mi, co bych měl zlepšit a co jsem naopak udělal dobře.
Vnímáte to i jako motivaci ukázat ostatním, že máte místo v týmu zaslouženě?
Ano, je to obrovská motivace. V tomhle pohledu je to i značná nevýhoda. Nosit jeho jméno na dresu a mít tátu ve vedení vytváří občas velký tlak, ale myslím si, že to zvládám dobře. Svými výkony na ledě chci každý zápas zavřít pusu lidem, kteří říkají, že tu jsem jen kvůli tátovi. Chci ukázat, že jsem si místo vybojoval sám čistě sportovní cestou.
Jako nováčkovi vám trenéři dávají dost prostoru na ledě a chodíte i na důležité situace. Čekal jste takhle pevnou pozici?
Vůbec jsem to nečekal takhle rychle. Před sezonou mi trenéři říkali, že dostanu šanci v přípravě a uvidí se podle výkonů. Jsem moc rád, že jsem to vzal za správný konec. Když cítíte, že vám trenér věří a dává vám velký čas na ledě, hodně vám to pomůže v hlavě a hned se hraje lépe.
|
Radši tři pracanty místo jedné hvězdy, uvažuje budějovický manažer Nedorost
V neděli jste porazili Pardubice. Jaké to bylo nastoupit proti hráčům jako Roman Červenka?
Byl to jeden z největších zápasů, které jsem zatím odehrál. Na Červenku jsem dřív koukal v televizi, a najednou jsem proti němu hrál. Ale na ledě už to nevnímám, snažil jsem se mu to znepříjemnit podobně jako každému jinému hráči.
Teď vás čeká Sparta, se kterou jste odehrál první extraligový zápas. Jaké to bylo, zahrát si proti všem týmům v lize?
Je to super v tom, že už vím, co od soupeřů očekávat. Sparta i Pardubice jsou největší kluby u nás. Se Spartou to bude zase těžké. Mají v týmu skvělé hráče jako Filip Chlapík nebo Michael Špaček. Ale věřím, že nám zase pomohou fanoušci a na výhru s Pardubicemi navážeme.
Blíží se světový šampionát do 20 let. Máte tušení, jestli byste se mohl objevit v nominaci?
O ničem nevím. Upřímně se na to teď ani nesoustředím. Můj cíl je podávat co nejlepší výkony v Motoru. Věřím, že když budeme hrát dobře s týmem a já budu předvádět kvalitní výkony, tak by případně pozvánka na dvacítky mohla přijít.