Mistr je pod tlakem. Motor drží výhodu a hlásí: Máme bod, spokojení být musíme

Vyrovnaná série, ve které dávají góly jen obránci. To po prvních dvou zápasech platí o předkole play off hokejové extraligy mezi Českými Budějovicemi a brněnskou Kometou. Za stavu 1:1 na zápasy se série přesouvá na jih Čech. Ve čtvrtek utkání začíná v 18 hodin, páteční duel o o půl hodiny dříve. K postupu do čtvrtfinále je nutné získat tři vítězství.
Momentka ze zápasu mezi Kometou Brno a Českými Budějovicemi.

Momentka ze zápasu mezi Kometou Brno a Českými Budějovicemi. | foto: ČTK

Loňský mistr z Brna byl před sérií mírným favoritem, ale úvodní dva duely neukázaly, že by jeden z týmů měl výrazněji navrch. Motor byl navíc v obou zápasech střelecky aktivnější.

Už v prvním utkání mohli hokejisté Českých Budějovic litovat, že nevyužili šance a nedovedli duel k prvnímu bodu v sérii. Úterní odveta měla podobný vývoj – akorát vítěze určily až samostatné nájezdy, které rozhodl budějovický Jan Štencel.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

„Máme bod, spokojení být musíme. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát oba zápasy, takže máme splněno z padesáti procent. Důležité je, že je stav 1:1 a ne 0:2. To je velký rozdíl,“ potvrdil jediný úspěšný střelec z deseti hráčů, kteří jeli nájezd.

Štencel tím potvrdil nejen svoji osobní pohodu na ledě v této sezoně, ale i trend, že v sérii skórují pouze obránci. Platilo to v obou zápasech.

„Trošku mi to problesklo hlavou, že zatím dávají góly jen beci a že by to bylo celkem fajn protáhnout,“ poznamenal.

Historicky první střet Budějovic a Brna v extraligovém play off přináší i další statistické zajímavosti. Zatím například nebyla využita ještě ani jedna přesilovka.

Českobudějovický kapitán Bulíř ujíždí svému protivníkovi.
Českobudějovický gólman Klouček v akci proti Brnu.

Rozdíl mezi oběma týmy je v tom, že zatímco Motor pravidelně točí čtyři útoky, Kometa sází většinou jen na tři formace. „Trénovali jsme na to celý rok. Měli jsme víc sil než Brno. Věřím, že se to ukáže,“ prohlásil Štencel.

Už jen kvůli taktice hráči ani trenér Komety Jiří Horáček nic takového nepřipouštěli. „Nemohu nikomu říct, že by něco vynechal. V nájezdech je to loterie, je třeba taky trochu štěstí,“ zdůraznil kouč.

Budějovičtí nyní mají na své straně psychologickou výhodu a hlavně dva domácí zápasy. Pokud oba zvládnou, ukončí mistrovi sezonu a sami se posunou do čtvrtfinále. Důležitý dodatek je, že oběma celkům se ve vzájemných zápasech i v celé sezoně výrazně lépe daří doma.

„Chceme si energii přenést do domácích utkání. Čekám, že zápasy budou podobné. Jakákoliv ztráta kotouče může stát zápas i sérii,“ řekl budějovický kouč Ladislav Čihák.

Trenér ocenil bojovný a týmový výkon, který jeho svěřenci v obou zápasech předvedli. „Tým šlapal na sto procent, střídačka hodně žila. Jednu výhru jsme si zasloužili, kluci to odmakali,“ pochválil.

Štencel velí: Sérii chceme doma dorazit

Týmový výkon, spolehlivý brankář Milan Klouček a nadstavba v útoku. To je recept, kterým českobudějovičtí hokejisté chtějí překonat sílu soupeře.

„Líbilo se mi, jak tým fungoval. Drželi jsme na střídačce při sobě, navzájem se povzbuzovali. To je klíč k vítězství. Hnalo nás to dopředu a možná i díky tomu jsme byli na konci šťastnější tým,“ všiml si Štencel.

Oba duely se hrály před vyprodanou brněnskou halou ve skvělé atmosféře. Přispěli k ní také budějovičtí fanoušci. „Chci jim moc poděkovat, že nás přijeli podpořit. Atmosféra v hale byla skvělá, ale já slyšel naše fanoušky. Byla radost před nimi hrát,“ kvitoval Čihák.

Ani narozeninový gól Kometě nepomohl. Jsem rád, ale nic nepřinesl, smutní Ďaloga

Očekává se, že i Budvar aréna bude pro oba zápasy předkola vyprodaná, byť ve středu vstupenky ještě v prodeji byly. „Chceme sérii doma dorazit,“ zavelel Štencel.

Jisté je, že ani Brněnští po jednom nezdaru sérii nevzdají. „Pořád je všechno otevřené. V Budějovicích to bude těžké, ale uděláme maximum pro to, abychom uspěli,“ shrnul obránce Komety Marek Ďaloga.

Vstoupit do diskuse

Předkolo

Třinec
2:0
Olomouc
Karlovy Vary
2:0
Vítkovice
Sparta
1:1
Kladno
Kometa
1:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Hradec

Hořava potvrdil rozchod s Boleslaví: Mám ji upřímně rád, pro klub je to dobře

Miloš Hořava hlavní trenér HC Dynamo Pardubice

Miloslav Hořava podle očekávání končí na střídačce extraligových hokejistů Mladé Boleslavi. Čtyřiašedesátiletý kouč měl smlouvu do konce sezony. Odchod nyní potvrdil v rozhovoru pro klubový web, ve...

11. března 2026  11:51,  aktualizováno  12:24

Centři do Sparty? Naše role, neskuhrá trenér Litoměřic ani během play off

Potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off první ligy.

Zdravotní nesnáze hokejové Sparty před vrcholem sezony ovlivňují i čtvrtfinálovou prvoligovou bitvu Litoměřic se Vsetínem. Stadion, který je partnerským klubem pražského týmu, před play off přišel o...

11. března 2026  10:10

