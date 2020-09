Hokejistům Budějovic skončila karanténa, vracejí se do přípravy

„Onemocnění naštěstí všichni přešli bez komplikací, buď s žádnými, nebo jen s minimálními příznaky. Jsme rádi, že to máme za sebou a na nějaké tři čtyři měsíce máme v sobě protilátky, kdy bychom měli být proti covidu-19 imunní,“ řekl klubovému webu asistent trenéra Václava Prospala Aleš Totter.

Poprvé musel Motor přerušit přípravu 24. července, kdy měl jeden z členů mužstva pozitivní test na covid-19. Po dalších testech šlo nakonec o tři případy a tým byl čtrnáct dnů v karanténě. Další potíže s ještě daleko rozsáhlejším rozšířením nákazy musel klub řešit od 21. srpna.

„Jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré. My tak můžeme pozitivum najít v tom, že další karanténa už našemu mužstvu snad nehrozí. Vybrali jsme si to, ale minimálně do prosince bychom neměli mít žádný problém,“ věří Totter poté, co už nákazou nemocí covid-19 prošla naprostá většina týmu.

Jak uvedl klubový web, pokud by případně měl pozitivní test některý z mála jednotlivců, u kterých se nákaza dosud neprokázala, neznamenalo by to podle současného náhledu hygienických stanic a epidemiologů karanténu pro celé mužstvo. „Paradoxně tohle může být v sezoně nakonec naše výhoda, můžeme se věnovat souvislé přípravě a případné odkládání zápasů bude maximálně ze strany našich soupeřů,“ doplnil Totter.

Motor tak dnes opět začíná plnou přípravu na extraligu, do které vstoupí ve čtvrtek 17. září doma proti Hradci Králové. Od úterka se poprvé po koronavirové pauze zapojí i americký obránce Conor Allen, který se dosud připravoval v Severní Americe individuálně.

„Na start tréninků jsme těšili moc. Ze sedmi týdnů přípravy jsme čtyři týdny stáli, takže jsme rádi, že se můžeme začít připravovat. Kdyby extraliga začala v plánovaném termínu, tak máme pořád dostatek času se na to připravit. Nehledal bych za tím žádné výmluvy, výpadek se určitě dá svým způsobem dohnat. Myslím, že na první zápas budeme dobře připraveni,“ prohlásil Totter.

Ode dneška do startu extraligy bude mít mužstvo jen jeden den volna, a to v pondělí 14. září. „Budeme se teď snažit hráčům nakládat větší tréninkové dávky, dosadit do deseti dnů maximum, abychom dohnali, co jsme nemohli odtrénovat. Hodně nám pomůžou přípravné zápasy, které jsou s kvalitními soupeři. Zápas je nejlepší trénink, proto jsme neustoupili ze záměru odehrát v týdnu před extraligou rovnou tři duely,“ dodal Totter.

Jihočeši se ve středu představí v Karlových Varech a v pátek a v neděli změří síly s rakouským Lincem. První utkání je čeká doma a druhé na soupeřově ledě. Motor má za sebou šest utkání v Poháru Generali České pojišťovny, naposledy hrál ve čtvrtek 20. srpna v Plzni. Právě ta později musela také do karantény, podobně jako hráči Liberce a nyní Sparty.

„Každý si tím musí projít sám. Pokud nebudou mít hráči vážnější potíže, je jinak pro průběh soutěže vlastně prospěšné, když si to týmy vyberou před startem sezony. Od 1. září je navíc karanténa zkrácena na deset dní, kdy se ušetří čtyři dny absence a pro hráče je to přijatelnější. Asi si tím projde postupně každý tým. Pro nás ale zůstává nejdůležitější především to, aby na zimácích bylo co nejvíce fanoušků,“ uvedl Totter.

Zástupci Motoru se kvůli karanténě nezúčastnili ani páteční mimořádné valné hromady Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK). Ta řešila i fakt, že České Budějovice jako jediné nemají uzavřenou smlouvu s výhradním marketingovým partnerem extraligy společností BPA.

„Není to novinka, tohle pravidlo tu platí řadu let. Mrzí mě, že se to v tomhle případě nějak zadrhlo. Nevím, proč je kolem toho taková diskuze, pro mě je to jasné. Extraliga jako produkt je založena na solidaritě, prodává se jednotně. Je podmínkou účasti v soutěži, aby se práva obchodovala jednotně. Nikdy s tím problémy nebyly,“ řekl deníku Sport viceprezident APK Prokop Beneš.

Podle Sportu si chce jihočeský klub vyjednat lepší podmínky. Součástí práv a povinností je i povinnost na všech stadionech čepovat pivo Radegast a Motor má smlouvu s Budvarem, jehož jméno nese i tamní aréna. Podle listu by klub přišel na smlouvě s Budvarem o více než deset milionů korun. V případě, že se Motor s BPA nedomluví, hrozí mu podle hlasování klubů dokonce až vyloučení z extraligy.

„Jsem doma v izolaci, takže jednání jsem se neúčastnil. Nikdo za klub tam nebyl. Mám ale informace, že se o něčem takovém jednalo. Jsme přijati do extraligy, splnili jsme veškeré podmínky. Máme potvrzenou přihlášku, jsme tedy v lize. Pokud někdo jednal o nás bez nás... Nemám oficiální informace. Pravdou ale je, že smlouvu s BPA ještě podepsanou nemáme, stále o ní jednáme,“ uvedl pro Sport generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.