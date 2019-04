V pohybu a kondici extraligovým týmům stačíme, řekl budějovický Endál

S Chomutovem jste v neděli doma stále vedli, ale nakonec jste vyhráli až po nájezdech 5:4. Není to pro vás ztráta bodu?

Vzhledem k vývoji zápasu a tomu, jak jsme do něj vstoupili a měli jsme nad soupeřem navrch, tak to asi ztráta je. Ale na druhou stranu si dvou bodů vážíme, protože jsme porazili kvalitní extraligový mančaft.

Co nejvíce chybělo k tomu, abyste vyhráli za tři body?

Možná jsme mohli první třetinu dohrát, aby to pro nás bylo stále 2:0. O tři body jsme přišli hlavně kvůli našim chybám, ale všichni jsme rádi, že to nakonec bylo s vítězným koncem.

Máte za sebou už i Pardubice (Motor prohrál 1:4). Dá se podle toho soudit, jak bude Motoru sedět hokej těchto týmů?

Asi ne, pořád je to začátek baráže. Ale už víme, jakým stylem soupeři hrají a jak se na ledě prezentují. Podle toho se bude odvíjet příprava do dalších vzájemných utkání.

Zatím jste dostali osm gólů. Budete tedy muset zapracovat zejména na obraně.

O našich chybách víme, koukáme se na ně a řešíme to. Teď je musíme eliminovat, protože dostat doma čtyři góly je hrozná škoda. Navíc, když už čtyři góly umíme dát.

Góly jste dostali především z přečíslení. Je hodně znát, že takové šance umí extraligový celek proměnit, oproti týmům v první lize?

Hrají o level výš. Umějí to využít a je škoda, že to bylo zrovna v takovém domácím zápase.

Musel jste sám změnit styl vaší hry?

Ani ne, naopak, na extraligové týmy jsem se těšil. Doufal jsem, že budou hrát hokej, který mi hodně vyhovuje. Ale už před prvním zápasem v Pardubicích nás trenéři upozorňovali na to, že teď musíme všechno zrychlit, přihrávat, dávat puky od sebe a střílet. A to se potvrdilo. S tím jsme právě v Pardubicích měli všichni, včetně mě, trochu problémy. Proti Chomutovu se to však už zlepšilo. Věřím, že dál to bude z naší strany ještě lepší.

V Pardubicích jste v pátek působili nervózně.

Je to možné. Když začínáte baráž, navíc u extraligového týmu a hned dostanete smolný gól ve čtyřicáté vteřině zápasu, tak to s týmem zamává. Potom jsme dostali druhý gól a už jsme to doháněli celý zápas. Pro nás je však strašně důležité zjištění, že i s týmy z extraligy neztrácíme v pohybu a kondičce. Spíš naopak.