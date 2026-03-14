I on končí na lavičce Motoru. „Musím Brnu pogratulovat, byla to vyrovnaná a velice férová série. Kometě přeji, ať dojdou co nejdál,“ doplnil ještě kouč Jihočechů.
Mezitím se v kabině hostů mohutně slavilo. Z té mezi novináře radostně přispěchal i kapitán a útočník Jakub Flek.
|
„Zbytečně jsme ztráceli puky u modrých čar, byli jsme laxní a málo tvrdí. Kouslo nás to trochu do zadku, ale naštěstí jsme se dokázali vrátit zpátky,“ vracel se Flek ještě k budějovickému vyrovnání zápasu na 2:2.
Hráči Komety díky poměrně rychlé sérii, kterou zvládli 3:1 na zápasy, mohou teď na pár dní ušetřit síly. „Nám se to hodí, to je jasné. Aspoň pořádně potrénujeme,“ oddechl si na závěr viditelně šťastný kapitán Brna.
Na druhé straně zimního stadionu byla pochopitelně nálada výrazně horší. Motor svou rozporuplnou sezonu končí. Jihočechům, kterým se v sezoně nevyhýbala řada vážných zranění klíčových hráčů, se na výborné výkony z první čtvrtiny soutěže už navázat nepovedlo.
Předkolo bylo maximum možného. Motor doplatil nejen v této sérii na neproměňování šancí.
České Budějovice sice dokázaly Kometu ve čtvrtém duelu zmáčknout, ale ani to nestačilo. „Tlak tam od nás byl, i na střídačce byla ta euforie znát, ale bohužel gólů nebylo tolik. V play off se takto těžko dotahují zápasy,“ zamyslel se jihočeský útočník s céčkem na dresu Michal Bulíř.
Teď už je to však jedno. Zpátky se zápas vzít nedá. „Nemyslím si, že bychom byli horšími týmem,“ hlesl jen.
„Individuální chyby? Ano staly se, ale byli jsme v tom celý tým. Hokej je týmový sport, prohráli jsme si poslední zápas i celou sérii jako tým a ne jako jednotlivci,“ zmínil Bulíř, který si už teď přeje, aby České Budějovice měly příští extraligový ročník o dost lepší a dostali se ve vyřazovací části sezony mezi nejlepší osmičku týmů.