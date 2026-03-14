Mistr byl nad naše síly, uznal Čihák. Bulíř se nechtěl vymlouvat na chyby jednotlivců

Prohrávali na svém ledě už 0:2. Pak ale Jihočeši u svého Motoru zařadili vyšší rychlostní stupeň a dokázali srovnat. Kometu chvílemi pořádně drtili. I tak to nestačilo. V 53. minutě zápasu propálil všechno před sebou Kristián Pospíšil. Hosté už vedení 3:2 nepustili a jsou tak dalšími čtvrtfinalisty. „Je to tak, mistr byl nad naše síly,“ uznal po zápase hlavní budějovický trenér Ladislav Čihák.
Trenér Českých Budějovic se loučí. Porážka s Brnem byla jeho posledním zápasem...

foto: ČTK

Hráči Komety si vychutnávají postup do čtvrtfinále.
Trenér Brna Jiří Horáček slaví postup do extraligového čtvrtfinále přes...
Hokejisté Brna se radují z gólu Zbořila proti Českým Budějovicím.
Brněnský Ďaloga sleduje letící kotouč v zápase předkola play off s Budějovicemi.
I on končí na lavičce Motoru. „Musím Brnu pogratulovat, byla to vyrovnaná a velice férová série. Kometě přeji, ať dojdou co nejdál,“ doplnil ještě kouč Jihočechů.

Mezitím se v kabině hostů mohutně slavilo. Z té mezi novináře radostně přispěchal i kapitán a útočník Jakub Flek.

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

„Zbytečně jsme ztráceli puky u modrých čar, byli jsme laxní a málo tvrdí. Kouslo nás to trochu do zadku, ale naštěstí jsme se dokázali vrátit zpátky,“ vracel se Flek ještě k budějovickému vyrovnání zápasu na 2:2.

Hráči Komety díky poměrně rychlé sérii, kterou zvládli 3:1 na zápasy, mohou teď na pár dní ušetřit síly. „Nám se to hodí, to je jasné. Aspoň pořádně potrénujeme,“ oddechl si na závěr viditelně šťastný kapitán Brna.

Na druhé straně zimního stadionu byla pochopitelně nálada výrazně horší. Motor svou rozporuplnou sezonu končí. Jihočechům, kterým se v sezoně nevyhýbala řada vážných zranění klíčových hráčů, se na výborné výkony z první čtvrtiny soutěže už navázat nepovedlo.

Aleš Stezka z Brna zasahuje proti ráně domácího Beránka.

České Budějovice sice dokázaly Kometu ve čtvrtém duelu zmáčknout, ale ani to nestačilo. „Tlak tam od nás byl, i na střídačce byla ta euforie znát, ale bohužel gólů nebylo tolik. V play off se takto těžko dotahují zápasy,“ zamyslel se jihočeský útočník s céčkem na dresu Michal Bulíř.

Teď už je to však jedno. Zpátky se zápas vzít nedá. „Nemyslím si, že bychom byli horšími týmem,“ hlesl jen.

„Individuální chyby? Ano staly se, ale byli jsme v tom celý tým. Hokej je týmový sport, prohráli jsme si poslední zápas i celou sérii jako tým a ne jako jednotlivci,“ zmínil Bulíř, který si už teď přeje, aby České Budějovice měly příští extraligový ročník o dost lepší a dostali se ve vyřazovací části sezony mezi nejlepší osmičku týmů.

Předkolo

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
2:2
Kladno
Kometa
3:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Karlovy Vary
Hradec Kr.
Třinec

Mistr byl nad naše síly, uznal Čihák. Bulíř se nechtěl vymlouvat na chyby jednotlivců

Trenér Českých Budějovic se loučí. Porážka s Brnem byla jeho posledním zápasem...

Prohrávali na svém ledě už 0:2. Pak ale Jihočeši u svého Motoru zařadili vyšší rychlostní stupeň a dokázali srovnat. Kometu chvílemi pořádně drtili. I tak to nestačilo. V 53. minutě zápasu propálil...

14. března 2026  7:30

