Nalomili mistra. České Budějovice jsou v půlce zápisu do extraligových dějin

Když se série vracela na nedělní pátý duel do Třince za stavu 3:1 na zápasy, málokdo čekal takovou zápletku. Úřadující šampioni doma od loňského 26. prosince pouze vyhrávali, v úvodních dvou zápasech čtvrtfinále nedostali gól. Jenže uvolněný Motor přestál úvodní tlak a pak využil převahu.

Náskok 2:0 po dvou třetinách sice Jihočeši v té třetí ztratili, ale ubráněné oslabení tři na pět dlouhé téměř minutu už za nerozhodného stavu bylo klíčové.

„Kdyby dali gól na 3:2, tak bychom to měli hodně těžké, protože to oni umí ubránit,“ tuší budějovický útočník Jan Ordoš. Jenže to se nestalo. Třinečtí přestříleli hosty ve třetí třetině 33:2, ale z gólu se radovali hráči Motoru.

Kapitán Milan Gulaš poslal sérii zpátky do Budvar arény. „Třetí zápas jsme prohráli smolně hloupým gólem, teď se nám to vrátilo, kdy jsme také vyhráli trochu šťastně. Tím se to vyrovnalo,“ ví Ordoš.

Zdánlivě neohrožení Oceláři rázem znejistěli. Jejich trenéři už sáhli po změnách v útocích, teď se mluví o tom, jestli Marka Mazance v brance nenahradí fantom posledních play off Ondřej Kacetl.

To všechno dodává naději a energii budějovickému týmu. Otočit sérii z 0:3 na 4:3 se v českém play off ještě nikdy nikomu nepovedlo. Teď jsou Jihočeši v půlce zázračného zvratu. „I se nám teď lépe regeneruje. Ale víme, že je musíme ještě dvakrát porazit, což není nic jednoduchého,“ uvědomuje si útočník.

Budějovice – Třinec Úterý 17.30 online

Jisté je, že na úterní šlágr bude hala vyprodaná. Zájem byl obrovský, lístky zmizely za patnáct minut. „Je to skvělé, diváci nás poženou. Věříme, že jim uděláme radost, ale nesmíme bláznit. To soupeř je teď pod tlakem,“ hlásí.

Ordoš si kvůli trestu prakticky nezahrál v sérii předkola s Karlovými Vary. Ve čtvrtfinále jednou skóroval do prázdné branky. Motor teď spoléhá hlavně na jiného útočníka, a to Jáchyma Kondelíka. Urostlý první centr má už osm bodů (3+5), na brankovišti udělá plno práce, je silný a kreativní. Nejvytěžovanější hráč Motoru je zkrátka u všeho.

„Je výborný. S každým zápasem roste. Přeji mu, ať se dostane třeba až na mistrovství světa,“ chválí Ordoš. Ani Kondelíkovi se však naposledy nedařilo na vhazování. Motor podruhé za sebou výrazně prohrál v této herní činnosti. Ve čtvrtém duelu to bylo 23:44, v pátém 26:44. „Trénujeme to celou sezonu. Není to jen o práci centrů, ale také o reakci dalších hráčů,“ myslí si budějovický kouč Ladislav Čihák.

Budvar aréna se chystá i na návrat třineckého útočníka Marka Daňa. Ten byl ve čtvrtém zápase často v konfliktu s domácími hráči. Fanoušky rozlítilo jeho simulování, za které dostal slovenský forvard finanční postih. Jenže budějovický bek Jan Štencel za zákrok na něj jednou vynuceně stál. „Rozhodnutí disciplinárky jde mimo nás. Museli jsme to zvládnout i bez Honzy. Zase se jim budeme chtít dostat pod kůži. Uvidíme, s čím přijedou oni,“ přemítá útočník Ordoš.