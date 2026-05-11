Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Červenka se k němu teď v rozhovoru vrací. A mluví i o reprezentaci nebo reputaci parťáka Lukáše Sedláka.
Už jste si vzpomněl, co jste dělal 25. dubna večer?
Jo jo, už jsem si to připomněl!
A na čem se vás moderátorka snažila nachytat?
Na ničem, nešlo o nic tajného. Já se pak s Danielou bavil a ptal se jí, co to mělo znamenat, protože jsem absolutně netušil, co tím sleduje. Vysvětlovala mi, že v té restauraci zrovna seděl někdo z její rodiny na večeři a viděl mě tam.
Opravdu nevím, kolik let moje kariéra ještě potrvá, tak proč nezažít radost, dokud to jde? Radovat se s lidma v týmu i s těmi, co nám fandí, to je možná jeden z nejhezčích okamžiků, které můžu zažít.