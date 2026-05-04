Tipsport extraliga 2025/26

Červenka, Hokejista sezony. Nejlepším hráčem extraligy je po deseti letech

Autor:
  22:38aktualizováno  22:46
Hokejistou sezony byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po deseti letech. Opora Dynama na galavečeru v Praze převzala čtyři ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
Roman Červenka přebral od reportéra iDNES.cz Roberta Rampy cenu pro nejlepšího...

Roman Červenka přebral od reportéra iDNES.cz Roberta Rampy cenu pro nejlepšího hráče play off na vyhlášení Hokejisty sezony. | foto: ČTK

Lukáš Pech přebral cenu za oddanost hokeji na vyhlášení Hokejisty sezony.
Liberecký Tomáš Galvas přebral cenu pro nejlepšího obránce na vyhlášení...
Dvojnásobný mistr světa se výrazně podílel na vítězství Pardubic v základní části extraligy a následném zisku titulu.

„Nepřemýšlel jsem nad tím, kolik cen mohu získat. Vidím, že jsou čtyři, takže jsem spokojený,“ řekl Červenka, který galavečer opanoval. „Když jsem se vracel do české extraligy, tak jsem chtěl hrát play off a zápasy na konci sezony. Jsem rád, že se mi to podařilo, i když až ve druhé sezoně. Věřím, že ještě nějaké úspěchy přidáme,“ dodal čtyřicetiletý útočník, jenž do Dynama přišel předloni ze Švýcarska.

Pět trofejí si z galavečera odnesli zástupci Karlových Varů. Sedmnáctiletý Petr Tomek byl vyhlášen nejlepším nováčkem a získal Zlatou helmu za nejvydařenější akci sezony v hlasování fanoušků. Dominik Frodl obdržel cenu pro nejlepšího brankáře, nejlepším trenérem vyhlásila ČTK Pavla Pateru a premiérovým držitelem ceny Kaufland Ice:time pro hráče do 23 let se stal David Moravec.

Karlovarský Dominik Frodl přebral cenu pro nejlepšího brankáře na vyhlášení Hokejisty sezony.

Nejlepším obráncem byl zvolen Tomáš Galvas z Liberce. Nejlepším střelcem základní části se stal vítkovický útočník Anthony Nellis a nejlepším rozhodčím Miroslav Lhotský. Cenu za oddanost hokeji převzal útočník Lukáš Pech. Vítězem Radegast indexu se stal brněnský obránce Michal Gulaši.

Do Klubu legend hokejové extraligy, který byl založen v roce 2024, byli uvedeni bývalí hokejisté Petr Bříza, Jiří Vykoukal, Antonín Stavjaňa, Viktor Hübl, Petr Sýkora, Martin Procházka, trenéři Václav Sýkora a Marek Sýkora, rozhodčí Rudolf Potsch a Milan Kolísek, televizní komentátor Robert Záruba a funkcionář Zdeněk Haber.

„Letošní výběr znovu potvrzuje, že česká nejvyšší soutěž stojí na silných jménech, velkých příbězích a lidech, kteří jí pomohli vyrůst v respektovanou značku. Jsem rád, že je můžeme představit právě během večera Hokejista sezony společně s oceněním nejvýraznějších osobností uplynulého ročníku,“ řekl ředitel extraligy Martin Loukota.

Hokejista sezony 2025/26

Anketa Tipsport extraligy ledního hokeje

Hokejista sezony (vyhlašuje Tipsport): Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice).
Nejlepší hráč play off Tipsport extraligy - Cena Václava Paciny (MF Dnes): Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice).
Nejlepší trenér (ČTK): Pavel Patera (HC Energie Karlovy Vary).
Nejlepší brankář (Právo): Dominik Frodl (HC Energie Karlovy Vary).
Nejlepší obránce (Blesk): Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec).
Nejlepší střelec (Deník Sport): Anthony Nellis (HC Vítkovice Ridera).
Nejproduktivnější hráč základní části (Škoda Auto): Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice).
Cena za oddanost hokeji (Oneplay): Lukáš Pech.
Nejlepší nováček - Cena Otakara Černého (Česká televize): Petr Tomek (HC Energie Karlovy Vary).
Zlatá helma Komerční banky: Petr Tomek (HC Energie Karlovy Vary).
Nejlepší hráč utkání (Český rozhlas): Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice).
Vítěz Radegast indexu (Radegast): Michal Gulaši (HC Kometa Brno).
Kaufland Ice:time: David Moravec (HC Energie Karlovy Vary).
Nejlepší rozhodčí (APK LH): Miroslav Lhotský.
Pohár Jaroslava Pouzara - vítěz základní části (APK LH): HC Dynamo Pardubice.
Mistr České republiky (Tipsport, APK LH): HC Dynamo Pardubice.
Vítěz 1. ligy: HC Dukla Jihlava.
Esport Hockey League: HC Dynamo Pardubice.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Opět silná Kanada i vycházející hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté ozdobí MS

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

Jak se světový šampionát blíží, zvučná hokejová jména na soupiskách jednotlivých reprezentací přibývají. Respekt budí především soupiska Kanady, která do Švýcarska přiveze našlapaný útok plný hvězd...

