Černoch byl rád za gól proti Spartě, výhry se ale nedočkal

„Vždycky jsem před zápasem se Spartou strašně nervózní, ale na druhou stranu se strašně těším. Paradoxně šancí mám proti Spartě dost a jsem rád, že to tam konečně padlo,“ řekl Černoch, jenž se ve třetím utkání v sezoně zapsal mezi střelce poprvé.

„Je to pro mě takové zadostiučinění. Odešel jsem ze Sparty, kde jsem nehrál, tady jsem dostal obrovskou šanci a chci ukázat, že třeba udělali chybu,“ uvedl.

Jeho branku musel po trenérské výzvě Sparty potvrdit videorozhodčí, protože gólman Matěj Machovský vychýlil branku.

„Já jsem se hned podíval na rozhodčího, ten ukázal, že je gól. Pak jsem viděl, že tam Sparta něco reklamovala, ale náš trenér gólmanů (Pavel Kněžický) mi říkal, že to pravidlo o posunuté bráně není jako dřív, tak jsem doufal, že to bude gól. Když volali videorozhodčího, tak jsem měl trochu strach, ale nakonec to byl gól a myslím, že správně,“ uvedl Černoch.

Úterní souboj byl pro Karlovarské o to těžší, že se teprve v pondělí vrátili do společného tréninku na ledě po desetidenní karanténě kvůli koronavirové nákaze v týmu. „Věděli jsme, že Sparta má momentálně jeden z nejlepších kádrů v lize a bude do nás tlačit, to se potvrdilo. Oni to na třetí třetinu zavřeli a my jsme tlačili do nich a mám fakt radost, že jsme donutili takového soupeře u nás bránit,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý útočník.

Podle něj byly po karanténě nejhorší první tréninky. „Teď už je to docela dobré, ale první dva tréninky byly hrozné. Nikdy jsem takovou dlouhou pauzu v sezoně neměl. Je to něco nového, ale dalo se to zvládnout,“ řekl.

Přiznal, že ani tolik neřešil kulisu zápasu hraného bez diváků kvůli opatřením proti šíření nemoci covid19. „Musím říct, že jsem měl po té dlouhé pauze tolik starostí se sebou, že jsem to ani nijak nevnímal. Ale když sedíte na střídačce a je to tam prázdné, tak je to prostě smutné. Ale nedá se nic dělat, je to blbá doba a my to musíme jen respektovat,“ podotkl.

I tak je podle něj dobře, že se hraje dál. „Kdybychom to teď zapíchli, tak se může stát, že hokej skončí. Kdyby se to přerušilo, tak je hrozně těžké to zase obnovit. Za mě určitě pozitivní, že se aspoň nějak hraje, je to v televizi a lidi můžou koukat aspoň takhle,“ dodal Černoch.