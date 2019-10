Infromoval o tom deník Sport.

Juniorský mistr světa z let 2005 a 2006, který včetně play off absolvoval v NHL 327 zápasů, nehrál téměř rok soutěžní zápas. Přesto po příletu do Třince avizoval, že se cítí fit. Klub ale v neděli oznámil, že se Barker vrací do Kanady z naléhavých rodinných důvodů.

S Oceláři absolvoval Barker jen tři tréninky. Podle původní dohody měl přitom třiatřicetiletý hokejista hrát za mistra extraligy nejméně do první reprezentační přestávky, tedy do začátku listopadu.