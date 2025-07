Se Spartou až na několik kratších epizod na hostování spojil celou svoji kariéru. Dokonce si myslel, že ji v rudém dresu i zakončí. Když ovšem jeho osudový klub na jaře bolestně ztroskotal v semifinále extraligy a zase mu vytoužený titul protekl mezi prsty, vytušil Forman, že jeho pouto se zpřetrhá. A taky že ano. Slyšel, že už s ním nepočítají.

„Hrál jsem ve Spartě celou kariéru, je to takové smutné, radost z toho nemáte. Ale já to po sérii s Brnem trošku čekal. Byl jsem připravený na cokoli,“ přiznal, zklamaný z neúspěšné zlaté mise.

Sparta mistrovské oslavy marně vyhlíží už 18 let. „Popravdě jsem se touto otázkou zaobíral docela často, vlastně téměř po každé sezoně, proč titul zase nemáme. A mrzí mě to moc. Co není, může ještě být!“

Pokud Sparta na extraligový Olymp vystoupá, on bude už jen pozorovatelem. I když… „Nebudu si hrát na to, že nejsem sparťan. Sparťan jsem. Původem z Kralup, kde to bylo vždy rozdělené na Kladno a Spartu, takže mám hodně kamarádů, kteří Kladnu fandí,“ svěřil se Forman. „A jsou moc rádi, že jsem tady. Klub mi je strašně sympatický, má obrovskou historii, vychoval hrozně skvělých hokejistů.“

Když Formana jeho nový zaměstnavatel představoval, posadil ho za volant modelu škodovky, která nese jeho jméno. Vyrábět se začala v roce 1990, kdy se Forman shodou okolností narodil. „Teď ji mám doma v garáži,“ žertoval 185 cm vysoký chlapík. „Ne, půjčil nám ji nějaký pan sběratel. Byl to docela zážitek. Formana jsem řídil poprvé. Já vyrůstal na Peugeotu 405, což tedy nebylo o nic lepší.“

Autor 141 extraligových gólů se v létě mohl navléknout do dresu Pardubic, tedy do týmu sparťanského arcirivala. „Ano, Pardubice byly ve hře. Ale mě strašně láká, co se v Kladně buduje. Chci být toho součástí,“ vysvětlil svou volbu; nabídku mu předložily i České Budějovice, kde v sezoně 2020/21 nasbíral 18 ze svých 709 startů v nejvyšší soutěži.

Do klubu s rytířem na hrudi vstoupil na jaře jako majitel podnikatel Tomáš Drastil, Jaromír Jágr už má jen menšinový podíl. A kladenský hokej, zdá se, povstal.

„Šlo o jeden z důvodů, proč mě nabídka strašně zaujala. Buduje se tady něco nového a zatím všechno dává smysl,“ zakoukal se do vize nejen pro nultou sezonu. „Seděl jsem už s výživovou poradkyní, budou videohovory s mentálním koučem, který pracuje v NHL. I s titulky pro hráče, kteří neumí tak dobře anglicky. Určitě všechno využiju, může nás to posouvat vpřed. Bude o nás postaráno dobře.“

Úvodní tréninky se mu však vstřebávají docela těžko. „Musím říct, že se hodně lítá. Ale je to potřeba, jsem za to rád. Trošku jsem se kondičně trápil,“ odfoukl si po prvních dávkách na ledě.

Na něm se potkává i s ikonickým Jaromírem Jágrem, který se v 53 letech chystá na další extraligovou sezonu. „Trénoval už minulý týden, kdy byly ve čtvrtek a v pátek dobrovolné ledy. Přišel celý tým včetně Džegra. Všichni víme, jaká je to legenda. Je zajímavé sledovat, jak se připravuje i v tomto věku. A pořád vypadá výborně,“ smekl Forman.

Nečekal, že se ještě někdy sejde v jednom mužstvu s druhým nejproduktivnějším hráčem NHL všech dob. „Asi ne, ale jsem rád, že ho můžu vidět takhle zblízka.“

I když jsou kladenští Rytíři díky patnácti posilám prakticky noví, Forman věří, že jejich souhra proběhne svižně. „Když je hodně změn, chvilku to trvá, ale troufnu si říct, že jsou tady výborní hráči, výborní kluci, hodně jich znám. Bude to rychlé,“ nezapochyboval.

Miroslav Forman na tréninku Kladna.

Ani na nový stadion si nebude muset zvykat dlouho. „Zdejší hala má svoje kouzlo. Už jako malé dítě jsem tady vyhrál první medaili, někdy ve třetí třídě. Na tenhle staďák mám hezké vzpomínky, všechno je tu super.“

Jako soupeř Forman do města oceli jezdil rád nejen kvůli atmosféře. „Každý zápas tady byl těžký, přišlo hodně diváků, bylo to vždy vyhrocené. Kladno mívalo hodně bruslivý a nepříjemný tým.“

A podobně ladění by měli být Rytíři i ve své nové etapě. „Myslím, že budeme hrát taky hodně bruslivý hokej, nepříjemný, tvrdý. A bude to proti nám to hodně bolet,“ vzkázal soupeřům bývalý vůdce Sparty.

Kapitánské céčko mu možná nažehlí i na dres Rytířů. „O tom jsem zatím nepřemýšlel, ale je tu hodně zkušených hráčů, kteří tady jsou dlouho. Samozřejmě chci být lídr, ale co mám na dresu, ze mě lídra nedělá.“

Kladno a Sparta na sebe v letošní extralize poprvé narazí ve 12. kole v aréně Rytířů, datum 5. října si Forman zatím v kalendáři nezakroužkoval.

„Samozřejmě se na to těším, ale budu to řešit, až to přijde. Na Spartě jsem strávil celý život, mám ji v srdci a přeju jí jen to nejlepší. Ale udělám všechno pro to, abychom vyhráli každý zápas a proti Spartě samozřejmě taky,“ slíbil nositel jména lidového modelu škodovky z devadesátek. Výkony Rytířů se mají víc podobat luxusnímu Superbu, vlajkové lodi automobilky. „Přesně tak!“