„Ano, byl to můj poslední zápas,“ kývl bývalý mistr světa se Slovenskem na dotaz iDNES.cz po čtvrteční prohře s Třincem, jež pro Hanáky znamená konec sezony. Olomouc v předkole play off prohrála 0:3 na zápasy.
„Byly to krásné roky, Olomouci děkuji. Fanoušci, pokračujte v tom, co tady předvádíte,“ vzkázal dojatý Petrovický. Už několik týdnů se spekuluje o tom, že od nové sezony převezme českobudějovický Motor, tuto informaci ovšem Petrovický nechtěl komentovat.
Petrovický do Budějovic? „Nic potvrzovat nebudu.“ Hanzlík kritizuje postup klubu
Olomouci během série určitě nešla upřít houževnatost. Také ve třetím zápase předkola podlehla Třinci o jediný gól. Opět v prodloužení. Smůla? Spíš zasloužený postup šestinásobných extraligových šampionů, kteří za tři utkání vyslali na olomouckého gólmana Machovského hned 129 střel.
Je až s podivem, že Machovský, bezesporu jeden z nejlepších hráčů Hanáků v sezoně, pustil v play off za svá záda jen šest branek. Jeho spoluhráči před ním na Mazance v součtu vystřelili jen sedmapadesátkrát. A proto se nemohou zlobit, že s Třincem padli.
Postup favorizovaných Ocelářů se ale snadno nerodil. Čtvrteční zápas se stejně jako druhé utkání série dostal až do prodloužení. V něm navíc domácí Olomouc hrála přesilovku. Jenže při vlastním oslabení ujel obráncům Ondřej Kovařčík a nadvakrát překonal Machovského.
„Těžká série. Jsme rádi, že to máme za sebou a trochu si oddechneme,“ ulevil si. A byl to právě 30letý útočník Třince, jenž prodloužení rozsekl také v úterý ve Slezsku.
Ve čtvrtek na Hané zařídil i první gól svého celku, na jeho trefu ale našel odpověď domácí obránce Škůrek a svojí první trefou v sezoně poslal olomouckou „plechárnu“ do varu.
Po prvotním zklamání domácí fanoušci svým oblíbencům dlouho děkovali. Není se co divit, vždyť loni se v téhle době Olomouc připravovala na baráž o udržení.
Kapitánovi chybělo od týmu více bojovnosti
I proto byl postup do předkola předsezonním cílem Hanáků. To splnili. „S odstupem se bude sezona hodnotit asi dobře,“ uznal loučící se Petrovický.
„Věděli jsme, že trenér skončí. Už se o tom mluvilo dlouho. To je hokejový život, není to poprvé ani naposledy,“ pověděl olomoucký kapitán Jiří Ondrušek.
I legenda Mory, jež v dresu kohoutů odehrála přes 1 100 zápasů, je na vážkách. Sám připustil, že ve 39 letech mu rána po zápasech přijdou jako po autonehodě. Byl to i pro něj poslední zápas? „Nechal bych to otevřené,“ řekl.
A prozradíte alespoň, zda jste už nějak rozhodnutý? „Rozhodnutý už jsem,“ vzkázal neurčitě.
Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa
Olomouc v posledních letech ukazuje, že není až tak jasným adeptem na poslední místo, jak se říkávalo, třebaže hospodaří s jedním z nejmenších rozpočtů v soutěži. Od postupu do extraligy v roce 2014 hrála baráž jen dvakrát – loni a hned v prvním ročníku mezi elitou.
Jinak se osmkrát dostala do play off, čtyřikrát z toho až do čtvrtfinále, mezi nejlepší osmičku.
Teď je otázka, jak se tým přes léto změní. A zda kromě trenéra nepřijde i o kapitána. Loni totiž po baráži proběhlo na Hané velké zemětřesení. Z klubu odešel trenér i spolumajitel v jedné osobě Jan Tomajko, Hanáci zároveň omladili, skončil například útočník Jan Knotek, jenž s Olomoucí vybojoval postup do extraligy. Do kabiny přišlo několik cizinců, což také nebývalo zvykem.
Olomoucký kouč: Budeme trošku mezinárodní, ale styl měnit nechceme
„Prožili jsme velkou obměnu, nebylo to lehké, kluci si hodně zažili,“ vybavoval si Petrovický.
„Angličtině moc nevládnu, takže jsem si s kluky příliš nepokecal. Přijde mi, že odešlo takové to silné jádro, kterému to nebylo lhostejné. Teď mi občas chyběla bojovnost,“ hodnotil pak upřímně Ondrušek.
Jak ale sám uznal, z českého rybníčku už je těžké brát. Také proto musí Olomouc už teď přemýšlet nad další sezonou.