Čínský gigant vstoupil do hokejové Energie. Cíl? Titul! usmál se jednatel

„Když jsme vstupovali na český trh, nechtěli jsme jen prodávat auta, ale být i silným partnerem pro region. S klubem nás spojují dvě věci: naše motto je Nejdál dojedeme spolu a také máme společné ambice a cíle,“ uvedl Shawn Wang, country manažer BYT pro Českou a Slovenskou republiku. „Dvouletá smlouva je pouze startovní bod, chceme budovat dlouhodobé partnerství.“
Daniel Tobolka, jednatel karlovarské Energie, si od spolupráce hodně slibuje. „Co má partnerství přinést? Jedním slovem – titul!“ uvedl na páteční tiskové konferenci v Grandhotelu Pupp. „Chci, aby šel klub nahoru. A aby se tam udržel. Naší ambicí je posouvat se a hlavně si obhájit pozice, které máme. Jasně, že si můžeme myslet na titul, bylo by špatně, kdyby ne.“
BYD (Build Your Dreams) je globální konkurent Tesly, na český trh automobilka vstoupila v loňském roce. Teď vstupuje poprvé i do hokeje. „Což je ocenění toho, jaký má hokej postavení v České republice. Pro nás bližší a intimnější rovinou je, že se rozhodli zrovna pro Energii Karlovy Vary. Po Sokolovské uhelné tady nebyl titulární partner, už snad deset let. Považuji za velký úspěch, že jde o mezinárodního partnera. Podporuje i fotbalové Paris SG, Inter Milán nebo Manchester City, jsme v dobrých rukách,“ pousmál se Tobolka.
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Díky partnerství s třetí nejhodnotnější automobilkou světa po Tesle a Toyotě klub upravil svůj název na BYD Energie Karlovy Vary. Klub hospodaří s rozpočtem 180 milionů korun, výši příspěvku BYD vedení neprozradilo, je však největší z portfolia partnerů a sponzorů. Smlouva platí výhradně pro A-tým.