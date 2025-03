Budějovičtí byli jednou nohou na dovolené. Pak zasáhl kapitán Gulaš

Českobudějovičtí hokejisté slaví postup do čtvrtfinále play off. | foto: Petr Lundák, MAFRA

Mezi novináře chodí po zápasech výjimečně. Ani po dlouhém dramatu, ve kterém hrál hlavní roli, neudělal výjimku. Milan Gulaš jen vzkázal, že je úplně vyčerpaný. Chvála se na něj sypala ze všech stran i tak.

Série s Libercem nebyla z jeho pohledu příliš výjimečná. Za úvodní čtyři duely dal jediný gól a to do prázdné branky, k tomu dvakrát asistoval. Soupeři si ho hlavně při přesilovkách důsledně hlídali.

Zápasy předkola byly v této sérii celkově jako na houpačce. Jednou měl převahu jeden tým, o den později ten druhý. Logicky vše dospělo do rozhodující páté bitvy, kde se síly také přelévaly z jedné strany na druhou.

Blíž k výhře a postupu byli tygři. Dvakrát v zápase vedli, precizní obranou ve třetí části se dostali až na 51 sekund od výhry. V tu chvíli si ale Milan Gulaš už při budějovické hře bez brankáře vybruslil do své oblíbené pozice, hostujícího kapitána Radima Šimka nechal zakleknout. Místo střely do připraveného bloku ale působivou stahovačkou soka oklamal a přesnou ranou poslal zápas do prodloužení.

„On tyhle situace umí. Ukazuje to celou kariéru, letos v pravou chvíli také rozhodl několik zápasů. Je to střelec a vyřešil to krásně,“ ocenil budějovický kouč Ladislav Čihák.

Před řešením kapitána Motoru smekl i trenér soupeře Filip Pešán. „Milan Gulaš ukázal, jakým je stále famózním hráčem,“ potvrdil.

Nejdůležitější gól Douderovy kariéry

Co Milan Gulaš začal na konci základní hrací doby, to ve druhém prodloužení dokončil jeho jmenovec Doudera. A do nakonec rozhodující šance ho uvolnil zase Gulaš.

„Šel jsem Gulimu do rotace. On mi přenechal puk, nikdo na mě nešel. Chtěl jsem původně dávat střílenou přihrávku na Zohyho (Tomáše Zohornu), ale hokejku mu obránci zablokovali. Tak jsem zkusil vystřelit a vyšlo to,“ popsal obránce svoji akci. „Byl to nejdůležitější gól, co jsem kdy dal,“ radoval se.

Jihočeši svedli se šelmami ze severu vyrovnanou bitvu. Motor byl nakonec šťastnější, byť v závěrečném prodloužení už měl jasně navrch. Pro Budějovice to byl první vyhraný rozhodující zápas v sérii play off za posledních 30 let. Posledních pět takových střetnutí prohrály.

Momentka ze zápasu České Budějovice - Liberec

„Byla to opravdu těžká série. Extraliga je vyrovnaná, narazili jsme na kvalitního soupeře. Zvládli jsme těžké momenty, nakonec jsme to urvali, což nás moc těší,“ uvedl Čihák.

Motor má pár dnů na odpočinek, v úterý začne čtvrtfinálovou sérii s Pardubicemi. „Je to se Spartou nejsilnější možný soupeř. Na sérii se těšíme, fanoušci jsou skvělí u nás i u nich, stejně tak hráči v obou týmech. Pro náš mladý tým to bude výzva. Připravíme se co nejlépe,“ dodal budějovický trenér.