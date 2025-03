Pešán po vydřené výhře: Konečně jsme si uvědomili, že hrajeme play off

Bílí Tygři se po páteční prohře na jihu Čech 2:4 rychle oklepali a o den později udolali šestý tým základní části na jeho ledě 1:0.

„Konečně jsme si uvědomili, že už hrajeme play off,“ oddechl si liberecký trenér Filip Pešán. „Zápas byl plný emocí a šarvátek. Vyrovnali jsme se domácím v nasazení a soubojích, což se nám nepovedlo v prvním utkání, a díky tomu jsme to dotáhli do vítězného konce. Minule nás Budějovice předčily v malých bolestivých věcech, my jsme to teď vytáhli také.“

Jediný - a vítězný - gól druhého utkání předkola vstřelil útočník Adam Musil, který v 17. minutě před brankou soupeře v přesilovce osvědčil velký důraz i pohotovost a po parádní otočce poslal puk do horního růžku. Musil se vrátil do sestavy po zranění před necelým měsícem a od té doby v devíti zápasech zaznamenal sedm kanadských bodů. „Je to hráč, který svým úsilím a příkladem táhne mužstvo. Ve druhém zápase v Budějovicích nebyl sám, přidali téměř všichni spoluhráči,“ řekl Pešán na útočníkovu adresu.

Skvělou formu si do předkola přenesl brankář Petr Kváča, který ve druhém utkání pochytal všech 29 budějovických střel na branku a poprvé v sezoně udržel čisté konto. Po zápase na něj pršela chvála od spoluhráčů, jeden z nich měl však obzvlášť velkou radost. „Určitě si nulu zasloužil dřív, ale jsem rád, že ji teď vychytal. Vsadili jsme se, že když bude mít nulu, pozve mě na večeři,“ smál se útočník Jaromír Pérez.

Šarvátka v utkání extraligového předkola play off mezi Budějovicemi (ve žlutém) a Libercem (v modrém)

Jestli chtějí hokejisté Liberce něco zlepšit, pak je to disciplína. Ve třetí třetině sobotního zápasu v Budějovicích se nechali hned čtyřikrát vyloučit a jen s vypětím všech sil všechna oslabení ubránili. „Oslabení byla z naší strany výborná, ale asi by bylo dobré se jich v příštích zápasech vyvarovat. Abychom Budějovice porazili, musíme být ještě lepší,“ nabádá útočník Musil.

Třetí utkání předkola play off mezi Bílými Tygry a Českými Budějovicemi startuje v liberecké aréně dnes v 19 hodin, čtvrté je na programu tamtéž v úterý od 18. Hraje se na tři vítězství, takže dnes jde o mečbol. Vstupenky stojí v online předprodeji od 270 do 480 korun. Lístek pro žáky a studenty do 26 let je dál k mání za zvýhodněnou cenu 50 Kč. Dnes v poledne začne prodej volných vstupenek na čtvrtý zápas.