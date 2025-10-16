Loučení ze dna tabulky. Broš po debaklu končí v Litvínově, asistenti zůstávají

Připravujeme podrobnosti ...
„K ukončení spolupráce došlo po vzájemné dohodě a pochopitelně také v reakci na dosavadní výsledky A-týmu. Michalovi děkujeme za jeho práci, nasazení i energii, kterou mužstvu věnoval, a přejeme mu hodně úspěchů do další trenérské kariéry,“ řekl generální ředitel Pavel Hynek.
Když Broš v dubnu přicházel, obě strany si spolupráci malovaly úplně jinak. Chtěly navázat na předchozí na úspěšné působení kouče Karla Mlejnka a jeho kolegů.
Nepovedlo se. Ani v nejmenším.
Severočeši vydolovali z úvodních čtrnácti kol pouhých sedm bodů. V extraligové tabulce se krčí na poslední příčce, se sedmibodovou ztrátou na třinácté Kladno.
Mají nejhorší defenzivu i útok, marně se snaží chytnout něčeho, co by je povzbudilo a vyhouplo výš. Úvod sezony jim zásadně zkomplikovala i početná marodka, kvůli zranění chybělo několik opor včetně bratrů Kašových.
Starší z nich, Ondřej, už v sestavě figuruje, ale ani jeho návrat trápící se mužstvo neprobudil. Osmigólový debakl ve Vítkovicích přinesl jen další ránu do sebevědomí v kabině. A definitivně rozhodl o Brošově konci.
„Nehodnotí se mi to příjemně. Ukázalo se, v jakých rozpoloženích se oba týmy momentálně nachází. Domácí jsou nahoře, hrají výborně. Jejich pohoda se ukázala. My v tomto stavu ani nejsme schopní trefit branku. Po deseti minutách bylo rozhodnuto,“ povzdechl si ve středu nyní již bývalý litvínovský kouč.