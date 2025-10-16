Tipsport extraliga 2025/26

Loučení ze dna tabulky. Broš po debaklu končí v Litvínově, asistenti zůstávají

Autor:
Aktualizujeme   20:16aktualizováno  20:34
První trenérské angažmá v extralize si dozajista představoval jinak. Na střídačce stál za hokejisty Litvínova jen ve čtrnácti soutěžních duelech, po středečním debaklu 2:8 ve Vítkovicích se s posledním týmem tabulky loučí. V pátek proti Karlovým Varům povedou mužstvo dosavadní asistenti František Ptáček a Jakub Petr.
Výraz kouče Livínova Michala Broše hovoří za vše.

Výraz kouče Livínova Michala Broše hovoří za vše. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

60 fotografií

„K ukončení spolupráce došlo po vzájemné dohodě a pochopitelně také v reakci na dosavadní výsledky A-týmu. Michalovi děkujeme za jeho práci, nasazení i energii, kterou mužstvu věnoval, a přejeme mu hodně úspěchů do další trenérské kariéry,“ řekl generální ředitel Pavel Hynek.

Když Broš v dubnu přicházel, obě strany si spolupráci malovaly úplně jinak. Chtěly navázat na předchozí na úspěšné působení kouče Karla Mlejnka a jeho kolegů.

Nepovedlo se. Ani v nejmenším.

Severočeši vydolovali z úvodních čtrnácti kol pouhých sedm bodů. V extraligové tabulce se krčí na poslední příčce, se sedmibodovou ztrátou na třinácté Kladno.

Mají nejhorší defenzivu i útok, marně se snaží chytnout něčeho, co by je povzbudilo a vyhouplo výš. Úvod sezony jim zásadně zkomplikovala i početná marodka, kvůli zranění chybělo několik opor včetně bratrů Kašových.

Vítkovice rozprášily Litvínov. Debakl 8:2 doprovodily novým střeleckým rekordem

Starší z nich, Ondřej, už v sestavě figuruje, ale ani jeho návrat trápící se mužstvo neprobudil. Osmigólový debakl ve Vítkovicích přinesl jen další ránu do sebevědomí v kabině. A definitivně rozhodl o Brošově konci.

„Nehodnotí se mi to příjemně. Ukázalo se, v jakých rozpoloženích se oba týmy momentálně nachází. Domácí jsou nahoře, hrají výborně. Jejich pohoda se ukázala. My v tomto stavu ani nejsme schopní trefit branku. Po deseti minutách bylo rozhodnuto,“ povzdechl si ve středu nyní již bývalý litvínovský kouč.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 6 3 1 4 45:35 25
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 7 1 2 4 30:25 25
6. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 14 7 0 1 6 32:35 22
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 14 2 0 1 11 22:51 7
Zobrazit více
Sbalit

