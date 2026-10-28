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Tipsport extraliga 2026/27

Brízgala zdeptal Spartu a užívá si novou éru Kladna: Nádherná proměna

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  8:47
Brankář Kladna Adam Brízgala během zápasu proti Spartě

Brankář Kladna Adam Brízgala během zápasu proti Spartě | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Fanoušci Kladna oslavují góly do sítě Sparty
Martin Procházka ze Sparty během zápasu proti Kladnu
Hokejisté Kladna se radují z gólu během zápasu proti Spartě
Brankář Sparty Josef Kořenář během zápasu proti Kladnu
11 fotografií
Nové Kladno se obléklo do gala – a prsty v tom má také Adam Brízgala. Tedy spíš lapačku a vyrážečku. Proti hokejistům Sparty si osmadvacetiletý brankář málem zapsal první rytířskou nulu sezony, i tak měl lví podíl na úterní nakládačce rivalovi 5:1 před vyprodaným stadionem a na posunu už na třetí místo extraligového žebříčku.

„Proměna je nádherná,“ kochá se únikem z tabulkového suterénu gólman, který se v brance střídá s Dominikem Pavlátem. Proti Spartě vykryl 38 střel, blýskl se úspěšností zákroků 97,4 procenta.

Čemu tu proměnu přisuzujete?
Já si myslím, že to je všechno se vším. Nový majitel, obnova týmu, noví trenéři, vylepšené zázemí i komfort, který máme – je obrovský! Prostě různé detaily, které do sebe zapadají. Celé organizaci i nám to pomohlo.

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Jak si všechnu tu euforii užíváte?
Je to super. Já jen doufám, že v tom budeme pokračovat a budeme to pilovat dál a dál, abychom se pořád zlepšovali. Je fajn se oproti minulým rokům dívat, že jsme najednou na vyšších příčkách. Ale je hrozně brzy, je teprve začátek druhé čtvrtiny. Důležité bude, kde budeme na konci základní části. Takže ještě není potřeba se na to nějak upínat.

Od letoška máte dokonce dva trenéry gólmanů, k Radkovi Jirátkovi přibyl Ondřej Pavelec. Co vám to přináší?
Je fajn mít zase další pohled od někoho, kdo má obrovské zkušenosti. Určitě nám to pomáhá. Je víc názorů, je víc hlav, které můžou řešit různé situace a zlepšovat je. Pro komunikaci mezi trenéry je důležité, že si všichni můžou říct, co a jak.

Jak chutná výhra nad Spartou a ještě výrazná?
Chutná moc. Kluci hráli neskutečně a hrozně mě potěšilo, že když jsme dostali gól na 3:1, nenechali jsem se tím zarazit. Hned jsme jim to vrátili a dostali jsme se zase zpátky do klidu. Závěr zápasu byl v naší režii.

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Mrzí, že jste přišel o nulu ve třetí třetině? Kladno nemá ještě ani jednu.
Gól mě nepotěšil, ale to je prostě hokej. Trefili se hezky, oni měli v zápase spoustu dalších šancí. Zamrzí to, ale důležitá je výhra.

Lpíte na nulách?
Je to nějaká odměna, která se sčítá až na konci sezony, která vyšperkuje statistiky. Během soutěže jsou prvořadé body pro tým, na tom mi záleží nejvíc.

Jak vám pomohlo, že jste po úvodním náporu Sparty skórovali vy?
Bylo to hodně důležité, zvlášť proti Spartě. Nechcete jim dát čuchnout, aby se rozehráli. Ve druhé třetině jsme šli do vedení 3:0 a dlouho jsme ho drželi, což nám usnadnilo práci. Stejně tak, že mi kluci pomohli spoustou bloků.

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Letos jste Spartu porazili podruhé, máte na ní z loňska pifku?
Sparta je rival, je hrozně blízko od nás. A zvlášť po minulé sezoně, kdy jsme s ní vypadli v předkole play off po hrozně vyrovnané sérii. Už před prvním zápasem jsme si řekli, že jí to chceme vrátit. O to víc mě těší, že jsme Spartu porazili hned dvakrát.

Cítil jste, že je v nepohodě?
Osobně jsem asi nevnímal, že by byli v nepohodě. I když to asi není typická Sparta, která přijde a začne přehrávat soupeře od první minuty, jako jsme to zažívali kdysi dávno. Ale těžko hodnotit, protože náš tým se taky zvedl. Jsem rád, že se můžeme rovnat týmům, které vždy hrají vysoko.

Vigneault první centr? Sedlo si to. Brízgala chytal skvěle, chválil Rulík

Hokejoví Rytíři nejspíš našli centra pro elitní formaci. Uzdravený útočník Samuel Vigneault doplnil úderné duo Ojamäki - Audette a k demolici Sparty 5:1 pomohl gólem a asistencí. První lajna zařídila celkem tři trefy. „Sam s nimi po uzdravení odehrál čtvrtý pátý zápas, zlepšují se. Nenazval bych to ještě, že jsme našli prvního centra, ale v tuhle chvíli si to tam sedlo,“ cítí kladenský kouč Radim Rulík.

Ojamäki 1+2, Vigneault 1+1, Audette 1+0, to jsou zápisy členů první formace. Rulík ale vyzdvihl výkon jiného Rytíře. „Celý zápas byl založený na tom, že Brízgy (brankář Adam Brízgala) chytal úplně skvěle. Podržel nás, puky z něj moc nevypadávaly, byla to jistota vzadu,“ smekl před gólmanem, který měl 38 úspěšných zásahů.

Nestačil jen na střelu Matěje Blümela ve třetí části, který snižoval na 1:3. „Sparta byla na začátku zápasu lepší, byla víc na puku, u nás v pásmu nás točila. Nám se pak podařilo odskočit až do tříbrankového náskoku, tím jsme se trošku uklidnili. Rozhodla naše produktivita,“ vypíchl Rulík.

Kladno potřebovalo na pět zásahů 27 střel. „Sparta má nejlepší oslabení v lize, což jsme samozřejmě věděli, přesto jsme dali dva góly v přesilovce. Tím jsme si strašně pomohli. Když jsme odskočili, už jsme si to pohlídali. Kdyby Sparta něco proměnila, mohlo to vypadat jinak, ale celkově to bylo z naší strany velice kvalitní utkání,“ chválil Rulík. Rytíři pod bývalým reprezentačním koučem rozkvetli, v extralize vyhráli čtvrtý zápas v řadě a jsou třetí v tabulce. V pátek vyzvou Liberec.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 14 12 0 1 1 58:31 37
2. HC Dynamo PardubicePardubice 15 9 1 1 4 56:41 30
3. Rytíři KladnoKladno 15 6 3 2 4 44:41 26
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 15 8 0 2 5 43:40 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 2 0 6 36:27 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 6 0 4 4 38:36 22
8. HC Verva LitvínovLitvínov 15 6 1 1 7 34:39 21
9. HC Kometa BrnoKometa 14 4 3 2 5 37:37 20
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 3 5 1 6 34:35 20
11. HC Sparta PrahaSparta 15 5 1 2 7 38:39 19
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 4 2 1 8 34:49 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 3 1 2 8 34:47 13
14. HC OlomoucOlomouc 15 2 1 2 10 26:52 10
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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