Ihnacak se snaží nepropadat skepsi: Úspěch v derby může zvrátit sezonu

Je pravda, že Dynamo i přes porážku 1:2 v posledním vzájemném utkání s Hradcem předvedlo sympatický výkon a něco podobného bude nejspíš vyprodaný pardubický zimák očekávat i v pátek. V 18 hodin totiž začíná letošní východočeské derby číslo čtyři, a tedy poslední kolo extraligové základní části.

„Po hokejové i fanouškovské stránce se vždy s Hradcem jedná o parádní duely, takže já se moc těším,“ vyhlašuje útočník Dynama Brian Ihnacak, který v minulosti také oblékal právě dres Mountfieldu. Na soutoku Labe s Orlicí odehrál osmapadesát zápasů a získal v nich jednačtyřicet bodů za osmnáct gólů a dvacet tři asistencí.

„V Hradci to pro nás býval nejdůležitější zápas dané čtvrtiny. Když jsem tam přišel, nevěděl jsem, co od derby čekat. Teď vidím, že jde pokaždé o obrovský zážitek,“ líčí Ihnacak.

Mountfield do Pardubic přijíždí v naprosté pohodě. S třiadevadesáti body je čtvrtý a zaručeně bude play off začínat doma. Zato Dynamo...

„Přiznávám, že teď jsme na tom psychicky nejhůře z celé soutěže. Pokud by se nám podařilo vyhrát, obrovsky by nám to pomohlo. Podle mě se zlepšujeme, ale chybí nám sebevědomí. Úspěšné derby by však mohlo zvrátit vývoj celé sezony,“ věří Ihnacak.

Coby hráč Hradce zažil třiatřicetiletý kanadský útočník v těchto třeskutých soubojích tři vítězství. Na pardubické straně však zatím na výhru čeká.

„Snad to konečně přijde. Přesný výsledek neodhadnu, ale věřím, že vstřelíme víc gólů. Za sebe říkám, že udělám všechno, abychom byli úspěšní. Budu střílet, nahrávat... Zkrátka chci být Dynamu maximálně nápomocen,“ slibuje Ihnacak.