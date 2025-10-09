Tipsport extraliga 2025/26

Zranění se objevují. A tak Kometa doplní útok o Kanaďana O'Donnella

Autor: ,
  10:48
Hokejovou Kometu posílí kanadský útočník Brendan O’Donnell, který naposledy působil v německé lize v Düsseldorfu. Třiatřicetiletý hráč v Česku nastupoval již v sezoně 2019/20, kdy hájil barvy Kladna a v 51 zápasech nasbíral 30 bodů za čtrnáct gólů a 16 asistencí. Brněnský klub o jeho příchodu informovala na klubovém webu.

Brendan O’Donnell jako hráč Düsseldorfu | foto: ROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP Profimedia.cz

„Chceme rozšířit náš kádr, protože program je nahuštěný a zápasy jdou rychle po sobě. Zranění se bohužel objevují a musíme na ně reagovat. Brendan je hráč, který působil posledních sedm let v Evropě, takže věříme, že nebude mít problém s adaptací,“ uvedl trenér Kamil Pokorný.

O’Donnell se k týmu připojí v příštích dnech. V pátečním utkání 13. kola v Olomouci by ještě neměl být k dispozici.

Rodák z Winnipegu působí mimo severní Ameriku od roku 2017. Nejprve hrál sezonu za čínský Kunlun v KHL, poté zamířil do Finska, ale za tým KooKoo odehrál jen tři zápasy a přesunul se do mezinárodní ligy EBEL, kde hájil barvy Dornbirnu.

Poté O’Donnell zamířil na Kladno, do Slovanu Bratislava a poslední čtyři sezony hrál za Düsseldorf. V předešlém ročníku německé nejvyšší soutěže nasbíral 48 bodů (20+28) v 52 zápasech.

13. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 7 1 2 2 28:21 25
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 8 0 0 4 42:25 24
3. HC Oceláři TřinecTřinec 11 6 2 1 2 36:26 23
4. HC Kometa BrnoKometa 12 7 0 2 3 34:31 23
5. HC Dynamo PardubicePardubice 12 5 2 0 5 37:28 19
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 6 0 1 5 28:28 19
8. HC OlomoucOlomouc 11 6 0 1 4 25:26 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 6 0 1 5 29:31 19
10. HC Sparta PrahaSparta 12 4 1 0 7 31:29 14
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 2 0 6 26:30 13
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 4 0 0 8 23:34 12
13. Rytíři KladnoKladno 12 2 1 2 7 25:38 10
14. HC Verva LitvínovLitvínov 11 2 0 1 8 17:35 7
Zobrazit více
Sbalit

Zranění se objevují. A tak Kometa doplní útok o Kanaďana O'Donnella

