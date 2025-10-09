„Chceme rozšířit náš kádr, protože program je nahuštěný a zápasy jdou rychle po sobě. Zranění se bohužel objevují a musíme na ně reagovat. Brendan je hráč, který působil posledních sedm let v Evropě, takže věříme, že nebude mít problém s adaptací,“ uvedl trenér Kamil Pokorný.
O’Donnell se k týmu připojí v příštích dnech. V pátečním utkání 13. kola v Olomouci by ještě neměl být k dispozici.
Rodák z Winnipegu působí mimo severní Ameriku od roku 2017. Nejprve hrál sezonu za čínský Kunlun v KHL, poté zamířil do Finska, ale za tým KooKoo odehrál jen tři zápasy a přesunul se do mezinárodní ligy EBEL, kde hájil barvy Dornbirnu.
Poté O’Donnell zamířil na Kladno, do Slovanu Bratislava a poslední čtyři sezony hrál za Düsseldorf. V předešlém ročníku německé nejvyšší soutěže nasbíral 48 bodů (20+28) v 52 zápasech.