Jsem tu jako doma. Budějovice i pivo miluji, ujišťuje Kanaďan Harris

Nehrál jste sedm měsíců, vynechal 17 extraligových zápasů. Co přesně vás trápilo?

Měl jsem typ poranění třísel, takzvanou sportovní kýlu (dlouhodobá bolest třísla kvůli zátěži, při které nezabírá konzervativní léčba, ale je třeba operace). Je to velmi komplikované. Stalo se mi to 2. ledna letošního roku. Hrál jsem s tím dál, ale přineslo mi to i další problémy, které trvají dodnes.

Bolest se stále vracela?

Ano, nikdy nezmizela. Potkal jsem plno lékařů a fyzioterapeutů, kteří se snažili zjistit, proč se mé zranění moc neléčí. Bylo to dlouhé, ale už jsem zpět a věřím, že je všechno na správné cestě. Chci hrát zápasy, a to co nejdéle to půjde.

Tlačili na vás trenéři, abyste už nastoupil? Týmu se úvod sezony nepovedl, vyhlížel se váš návrat.

Ne, trenéři mě podporovali, abych se vyléčil. Sám mám na sebe větší tlak než kdokoliv jiný. Nesnáším, když nemohu pomoct týmu na ledě. Takže když lékaři konečně dovolili, že bych mohl začít hrát s mírnou bolestí, tak jsem to chtěl zkusit, byť jsem dostatečně netrénoval.

Budějovický Brant Harris se raduje z gólu proti Karlovým Varům.

Zvládal jste v hlavě složité období, kdy jste nemohl hrát?

Bylo to dlouhé a frustrující. Nemohl jsem trénovat, šlo jen dělat určité cviky. V nové sezoně jsem trénoval jen třikrát naplno s kontaktem, než jsem šel do prvního zápasu, což není ideální.

Ale začal jste skvěle a v prvních třech zápasech jste dal tři góly. To vám naopak zvedlo sebevědomí, ne?

Ano, díky vstřeleným gólům se mi sebedůvěra vrací. Ale vím, na tom ne jsem zdaleka tak, jak bych měl být. Musím se co nejrychleji vrátit na úroveň, jakou u bych si přál.

Dokážete popsat, proč to Motoru v úvodu sezony moc nejde a zůstává ve spodní části tabulky?

Nelze určit jednu nebo dvě věci. Myslím, že nám chybělo trochu štěstí, aby nám tam něco padlo, puky se víc odrážely k nám. Nedařilo se a pak šlo naše sebevědomí níž a níž. Ale zvedneme se, já to vím.

České Budějovice jste si při nucené pauze užil víc, než byste čekal. Jak se vám tam líbí?

Město miluji. Mně i rodině dokonale sedlo a jsme zde velmi šťastní. Je to skvělý mix mezi malým městem a přírodou na dosah. Má to nejlepší z obou světů. Můžete jít na pěknou procházku do lesa nebo podél řeky a pak zajít na večeři do dobré restaurace.

V čem vidíte hlavní rozdíl mezi životem ve střední Evropě a v zámoří?

To je těžká otázka. Ale tady je život pomalejší a víc společenský. To jsou také důvody, proč to tady s rodinou milujeme.

V dotazníku na klubovém webu jsem četl, že máte rád Budějovický Budvar. Vážně vám tamní pivo tak chutná?

Ano, užívám si ho. Když jsem byl v létě v Kanadě, tak jsem ho tam také našel a ochutnal, ale nebylo to stejně dobré jako v Budějovicích.

Celá rodina je z Českých Budějovic také tak nadšená?

Ano. Děti tady chodí do školy a chodí tam rády. Syn Oakland hraje fotbal a hokej, moje žena trénuje v CrossFit. Dostali jsme se do komunity mezi místní lidi a poznali jsme už řadu skvělých přátel.

Brant Harris prostřeluje Romana Willa.

V pondělí začaly na náměstí adventní trhy. Co na ně říkáte?

Jsou krásné, jsme z nich unešení. Patří mezi vůbec nejoblíbenější z vánočních trhů, na které v Evropě jezdíme.

Na co byste mě naopak pozval k vám do Kanady?

Z míst, odkud pocházím, toho moc k vidění není. Většinu území tvoří rovinatá zemědělská půda. Ale žije tam plno skvělých lidí, kteří se rádi baví.

Dokážete popsat, jak u vás doma v Kanadě berou to, že hrajete nejvyšší soutěž v Česku?

Lidé v Kanadě toho o české extralize určitě moc nevědí. Nicméně v NHL pořád hraje řada skvělých českých hráčů, takže fanouškům je jasné, že hokej je tady kvalitní. Což já sám mohu potvrdit.