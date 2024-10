Jak se gólmani chystají na Winter Games? Kulich, čaj a pohyb, líčí kouč Pejchar

„Pro někoho je to možná překvapivé, ale žádné speciální oblečení nemají. Někdo si vezme vrstvu navíc, ale jinak je důležitý hlavně pohyb. I při přerušení hry,“ odkrývá Rudolf Pejchar, dlouholetý kouč brankářů extraligové Plzně.

Trenér brankářů Plzně Rudolf Pejchar

Ta bude součástí prosincové Winter Hockey Games v Praze, na Letné kvůli velkolepé čtyřdenní akci vyroste areál o rozloze deset tisíc metrů čtverečných s kapacitou pro 16 tisíc diváků. V pátek 6. prosince se zde Škoda utká s českobudějovickým Motorem.

Zpět k Pejcharovi, bývalému výbornému gólmanovi a nyní uznávanému trenérovi. Jako hráč utkání pod širým nebem nezažil, ale pořádnou slotu na stadionu ano. Před deseti lety, když koučoval v ruském Chanty-Mansijsku. „Venku 42 stupňů pod nulou, zimák úplně studený. Na střídačce jsem pořádně promrzl, bez kvalitní obuvi by to ani nešlo zvládnout,“ vzpomíná 56letý Pejchar.

Před lety chytal také v Německu a Norsku, kde bylo pár stadionů pouze zastřešených, ale bokem proudil do haly vzduch. „Když byl podzim a foukal vítr, nalétalo dovnitř listí. Sice ne až na led, ale na střídačkách k mantinelům ano,“ líčí plzeňský rodák a navrch přidává domácí zkušenost. „Často si vybavím průvan v Karlových Varech, ještě ve staré plechárně. Když se otevřela zadní vrata, což byl vlastně hlavní vstup, pořádně protahovalo, cítil jste to na zádech až v brance. To byly moje Winter Games,“ směje se.

Na střídačce ale zažije už třetí venkovní duel. V roce 2016 Plzeň hrála za Lužánkami s Kometou, loni se západočeské derby s Energií uskutečnilo pod skokanskými můstky v německém Klingenthalu. „Hlavně pro fanoušky je to velké zpestření, krásná atmosféra. Ale pro hráče to bývá vzhledem k podmínkám ošidné,“ míní Pejchar.

Když svítí slunko, i gólmani si pod oči natřou černý krém, aby se jim led neblýskal. „Venku je jiné osvětlení. Nikoliv nad plochou, ale na stožárech, tedy z boku. Pro gólmany je to úplně jiná orientace. Ani kvalita ledu nebývá kdovíjaká, třeba loni v Německu byla plocha hodně popraskaná,“ popisuje s tím, že natrénovat se na obtížnější podmínky prakticky nelze.

Winter Hockey Games na Letné Čtyři dny, sedm zápasů a velkolepá aréna s kapacitou 16 tisíc fanoušků. To jsou Winter Hockey Games, které se uskuteční na pražské Letné od 5. do 8. prosince. Součástí areálu bude také kluziště pro veřejnost, připraven je nabitý doprovodný program včetně autogramiády hokejových legend. Kompletní program a další informace najdete na portálu www.hockey-games.cz, kde si můžete také online zakoupit vstupenky.

„To byste tam museli strávit alespoň týden, což je nemožné. Takže si vše musíte osahat alespoň na jednom tréninku.“

Když mrzne, na střídačkách se musí pořádně zabalit i trenéři. A co malý panáček před zápasem, na zahřátí? „Bez komentáře,“ reaguje se smíchem Pejchar. „Hlavně je to o teplých nápojích. Během přestávky trenéři i hráči pijí horký čaj, kafe. Ale je pravda, že někteří kluci i v takových podmínkách volí studené pití, jsou na to zvyklí.“

Pražská Letná od 5. do 8. prosince nabídne celkem sedm zápasů. Kromě extraligy se představí elitní týmy z Německa a Slovenska, české univerzitní výběry, vrcholem bude jedinečný souboj českých legend proti světovým hvězdám.

„Těším se moc. Na tyhle akce chodí i lidi, kteří jinak nejsou ortodoxními hokejovými příznivci. Když vidíte lidi v bundách se svařákem v ruce, napadne vás, že se blíží Vánoce. A hlavně doufám, že dorazí hodně fanoušků od nás z Plzně,“ přál si Pejchar.