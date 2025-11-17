„Byla to pro mě výborná zkušenost, vážím si toho, že jsem tam mohl trénovat a poznat kluky, kteří jsou v extralize top hráči,“ cení si třiadvacetiletý gólman, jehož kouč reprezentace Radim Rulík nominoval jako trojku na Karjala Cup. „Říkal mi, ať makám dál, že mě budou sledovat. A že se uvidí, jak se sezona bude vyvíjet.“
Ta litvínovská je zatím ponurá - prohry, poslední místo, nejistá budoucnost. Čajana však všudypřítomná deprese nesemlela. Naposledy sám deptal i pardubické ofenzivní hvězdy, dvě třetiny držel nulu a Verva vedení 1:0, ale v poslední dvacetiminutovce favorit vystupňoval tlak a čtyřmi trefami přetočil skóre.
|
Čajan jako ve snu: první nula v extralize, reprezentace a gratulace od Orcta
„Snažil jsem se soustředit na každý zákrok, ale bylo jasné, že čím víc budou mít šancí, tím je větší pravděpodobnost, že jim to tam spadne. A to se pak taky stalo,“ litoval promarněné naděje na překvapivý výsledek „Bohužel jsme nevyužili žádnou přesilovku, dát na 2:0, mohlo to být trošku pohodlnější.“
Čajan dělal, co mohl, i úniky reprezentantů Sedláka a Kondelíka vychytal. „S Lukášem Sedlákem jsme byli jednou trénovat v létě a on to pořád dával dával mezi nohy, tak jsem si to snažil pohlídat. U Kondela jsem si myslel, že spíš bude střílet, než dělat nějakou kličku, ale naštěstí jsem to taky chytil,“ popisoval zákroky, kterými udržel litvínovskou šanci na senzaci.
Jenže v závěrečné části už neodolal ani čaroděj Čajan, v rozmezí čtyř minut ho překonali Červenka, Stránský a Košťálek. „Věřil jsem, že když máme posledních 20 minut, že už to ubojujeme, ale nestalo se,“ štvalo gólmana, který čelil celkem 40 střelám. Ve statistikách je mezi brankáři nejvyšší soutěže sedmý, ve 13 zápasech má úspěšnost zásahů 92,34 %, což je za děravou obranou Vervy skvělé číslo.
Čajan věří, že se začne zvedat i tým. „Během reprezentační pauzy jsme tu udělali kus práce, třeba náš forček už je mnohem lepší, jsme víc nepříjemní pro soupeře. Nějaký progres tam určitě je, ale musíme makat dál,“ velí.
Ani patnáctibodové manko na předposlední místo rodáka z Příbrami neděsí. „Propast tam sice je, ale když uhrajeme zápasy s týmy ze spodku Kladnem či Boleslaví, bude se ta ztráta zase rychle zkracovat. Pořád není důvod k panice.“