Tipsport extraliga 2025/26

Čajan září v temném Litvínově. Deptal pardubické hvězdy, zaujal i Rulíka

Ondřej Bičiště
  17:00
V temné přítomnosti hokejového Litvínova je světlou výjimkou. Brankář Pavel Čajan září, i když se kolem něj všichni souží. Jeho Verva na posledním místě extraligy nabrala už patnáctibodovou ztrátu, přesto nedávno dostal poprvé v kariéře pozvánku do národního týmu.
Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.

Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem. | foto: MAFRA

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....
Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....
Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Pavel...
Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Pavel...
22 fotografií

„Byla to pro mě výborná zkušenost, vážím si toho, že jsem tam mohl trénovat a poznat kluky, kteří jsou v extralize top hráči,“ cení si třiadvacetiletý gólman, jehož kouč reprezentace Radim Rulík nominoval jako trojku na Karjala Cup. „Říkal mi, ať makám dál, že mě budou sledovat. A že se uvidí, jak se sezona bude vyvíjet.“

Ta litvínovská je zatím ponurá - prohry, poslední místo, nejistá budoucnost. Čajana však všudypřítomná deprese nesemlela. Naposledy sám deptal i pardubické ofenzivní hvězdy, dvě třetiny držel nulu a Verva vedení 1:0, ale v poslední dvacetiminutovce favorit vystupňoval tlak a čtyřmi trefami přetočil skóre.

Čajan jako ve snu: první nula v extralize, reprezentace a gratulace od Orcta

„Snažil jsem se soustředit na každý zákrok, ale bylo jasné, že čím víc budou mít šancí, tím je větší pravděpodobnost, že jim to tam spadne. A to se pak taky stalo,“ litoval promarněné naděje na překvapivý výsledek „Bohužel jsme nevyužili žádnou přesilovku, dát na 2:0, mohlo to být trošku pohodlnější.“

Čajan dělal, co mohl, i úniky reprezentantů Sedláka a Kondelíka vychytal. „S Lukášem Sedlákem jsme byli jednou trénovat v létě a on to pořád dával dával mezi nohy, tak jsem si to snažil pohlídat. U Kondela jsem si myslel, že spíš bude střílet, než dělat nějakou kličku, ale naštěstí jsem to taky chytil,“ popisoval zákroky, kterými udržel litvínovskou šanci na senzaci.

Jenže v závěrečné části už neodolal ani čaroděj Čajan, v rozmezí čtyř minut ho překonali Červenka, Stránský a Košťálek. „Věřil jsem, že když máme posledních 20 minut, že už to ubojujeme, ale nestalo se,“ štvalo gólmana, který čelil celkem 40 střelám. Ve statistikách je mezi brankáři nejvyšší soutěže sedmý, ve 13 zápasech má úspěšnost zásahů 92,34 %, což je za děravou obranou Vervy skvělé číslo.

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Pavel Čajan, brankář Vervy.

Čajan věří, že se začne zvedat i tým. „Během reprezentační pauzy jsme tu udělali kus práce, třeba náš forček už je mnohem lepší, jsme víc nepříjemní pro soupeře. Nějaký progres tam určitě je, ale musíme makat dál,“ velí.

Ani patnáctibodové manko na předposlední místo rodáka z Příbrami neděsí. „Propast tam sice je, ale když uhrajeme zápasy s týmy ze spodku Kladnem či Boleslaví, bude se ta ztráta zase rychle zkracovat. Pořád není důvod k panice.“

Vstoupit do diskuse

22. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 22 12 3 1 6 68:53 43
2. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
3. HC Dynamo PardubicePardubice 22 11 2 2 7 69:51 39
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 21 10 4 0 7 57:44 38
5. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 22 10 2 3 7 52:45 37
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 23 10 1 1 11 51:59 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 22 9 1 2 10 55:61 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 23 3 2 1 17 37:74 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Čajan září v temném Litvínově. Deptal pardubické hvězdy, zaujal i Rulíka

Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.

V temné přítomnosti hokejového Litvínova je světlou výjimkou. Brankář Pavel Čajan září, i když se kolem něj všichni souží. Jeho Verva na posledním místě extraligy nabrala už patnáctibodovou ztrátu,...

17. listopadu 2025

Baráž? Manažeři se bojí o kapsy, tvrdí Piráti. Najděme shodu, vyzývají Litoměřice

Jan Fišera, předseda hokejových Litoměřic (vlevo) a Jiří Sochor, majitel Pirátů...

Baráž rozděluje hokejovou extraligu a první ligu sportovně i názorově. Jak se k ní staví dva kluby s odlišnými ambicemi? Tedy Piráti Chomutov, kteří touží po návratu mezi elitu, a litoměřický...

17. listopadu 2025  15:35

Věděl to někdo? Proti Kometě se v Lize mistrů sázelo už před zveřejněním sestavy

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Úterní debakl 1:6 v Lize mistrů, kam Kometa vyrazila s osekanou sestavou a bez hlavního trenéra, má zvláštní dozvuky. Před zápasem s Luleå totiž došlo v sázkovém prostředí k výrazným a...

17. listopadu 2025  13:05

Není ranky, není branky, smál se Kousal. V Plzni slavil první extraligový hattrick

Hráči Sparty se těší z gólu proti Plzni.

Tři rány švihem z kruhu, které zaplavaly okolo ramen gólmana Malíka. Necelých osmnáct minut v první třetině stačilo sparťanskému útočníkovi Pavlu Kousalovi k hattricku na ledě Plzně. Dal základ...

17. listopadu 2025  12:47

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

Pardubický pendler Stránský za hrdinu v áčku i béčku: Dynamo je megalomanské

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Mezi pardubickým áčkem a béčkem skáče jako jojo, extraligovému mužstvu trhá trn z paty a rezervu zachraňuje v první lize. Zkušený hokejový útočník Jan Stránský, který v neděli rozhodl vítězným gólem...

17. listopadu 2025  8:30

Nečas se v NHL posunul na druhé místo mezi střelci, Hertl a Hronek asistovali

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól proti Anaheim Ducks.

Nedělní program NHL otevřela výhra Pittsburghu 4:0 nad Nashvillem v rámci akce Global Series 2025 ve švédském Stockholmu. V zámoří se pokračovalo čtyřmi duely, ve kterých bodovali i Češi. Martin...

16. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  17. 11. 6:45

Za posunutí branky trest. Frodl zaplatí pokutu: Udělal jsem hovadinu a stydím se

Dominik Frodl v brance Karlových Varů zasahuje.

Když v záběru zápasu šťouchl do branky, aby ji vychýlil ze standardního postavení, rychle si uvědomil, že je zle. Trest ovšem brankáře Karlových Varů nemine. Dominik Frodl dostal od disciplinární...

16. listopadu 2025  23:22

Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

V narozeninovém duchu se nesl zápas hokejového Litvínova proti Pardubicím, jenže místo aby svíčky sfoukli domácí, udělalo to za ně Dynamo. Oslavu osmdesátin chemikům pokazilo čtyřmi góly ve třetí...

16. listopadu 2025  21:18

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

16. listopadu 2025  15:15,  aktualizováno  20:05

Brankář Malík podepsal novou smlouvu v Plzni. Na západě Čech se upsal na dva roky

Sparťané Horák a Shore útočí na plzeňskou branku.

Hokejový brankář Nick Malík bude nadále působit v extraligové Plzni. Podle statistik jeden z nejlepších gólmanů soutěže podepsal na západě Čech novou dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém...

16. listopadu 2025  17:11

Nehoda na týmové večeři, do konce roku si nezahraje. Hughes se pořezal o skleničku

Jack Hughes (86) a Ondřej Palát slaví gól New Jersey Devils.

Že se někdo zraní a tým se bez něj musí nějakou dobu obejít, nebývá v hokejovém světě nic netradičního. Ovšem důvod absence hvězdy Jacka Hughese je vskutku nevídaný. Elitní útočník New Jersey se...

16. listopadu 2025  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.