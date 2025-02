Malík pomohl Plzni zastavit sérii porážek. Ale zpočátku jsem chytal dech, líčil

V prodloužení Plzeň úspěšně riskla hru bez gólmana a převahu čtyři na tři využila, když zblízka dorazil puk do sítě útočník Markus Nenonen.

„Už jsme to v sezoně zkusili proti Třinci, tam to byla dokonce situace pět na tři. Když zariskujete, někdy to přinese ovoce. Doufám, že už štěstí bude na naší straně,“ řekl dvaadvacetiletý Malík.

Jak jste se po nucené pauze cítil?

Lhal bych, kdybych řekl, že to bylo ideální. Stihl jsem pár tréninků, v první třetině jsem teprve chytal dech. Potřeboval jsem se do toho dostat. Postupně to bylo lepší a lepší, jezdil jsem si pro puky, zákroky byly jistější. Už jsem se poznával. Ale je určitě na čem pracovat.

Bylo hodně nepříjemné, když jste prakticky z první vážnější střely inkasoval?

To jsem ze sebe hned shodil. Nicméně myslím, že kdybych neměl tu pauzu, s oběma jejich gólovými situacemi bych si poradil a ty puky měl. Sáhl bych si na to. U gólmana je to specifické, kontakt s pukem potřebuje. Obě branky byly z mojí strany laciné, vím, že normálně takové střely chytám.

Během reprezentační pauzy už jste zkusil trénovat, ale pak jste znovu musel ulehnout. Teď už se cítíte v pořádku?

Onemocněl jsem před pauzou, pak trénoval a nemoc se vrátila. Nevím, jestli jsem to uspěchal. Teď tam ještě nějaké dozvuky jsou, ale doufám, že už to bude jen dobré.

Berete dva body po čtyřech porážkách za sebou?

Momentálně je důležitý úplně každý. I ty předchozí dvě porážky s jedním bodem pro nás byly cenné, vždycky je dobré, když ze zápasu neodjedete s prázdnou. Ale čím více bodů je, tím samozřejmě lépe.

Šest kol před koncem základní části jste devátí, sedm bodů před posledním Kladnem. Budou zbývající zápasy už jako play off?

Z našeho pohledu už je to tak od listopadu. Nepovedl se nám začátek sezony, i když jsme pak měli šňůru výher, vyhrávaly také týmy okolo nás. Neposlalo nás to nikam nahoru. Takže pro nás už to play off dávno je, tak si to říkáme i v kabině. A možná nám to může pomoci.

Budou klíčové nadcházející dva zápasy? Ve čtvrtek jedete do Kladna, v neděli hostíte Třinec.

Takhle to neberu. Nám je jedno, s kým hrajeme, body potřebujeme sbírat úplně všude. Hrát náš hokej, držet se systému. Tabulka je tak napěchovaná, že nesmíme vůbec nic vypustit.