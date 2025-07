Sedmatřicetiletý brankář strávil v Olomouci deset sezon, v té uplynulé ale vinou přetrvávajících zdravotních komplikací neodchytal jediné utkání.

Takové loučení by nechtěl nikdo.

Naposledy zatleskat Konrádovi za výkon budou moci fanoušci Mory v srpnu, kdy klub pořádá třetí ročník sportovně-kulturního festivalu MORA Fest. Během něj, v sobotu 16. srpna, odehraje A-tým extraligové Olomouce i přátelský zápas s polským mistrem GKS Tychy. A právě tam by měl Konrád dostat příležitost zápasové rozlučky. Přes den bude i na chystané autogramiádě.

„Mám výrůstky na kyčlích, které způsobují bolest. A ta vystřeluje všude – do stehenních svalů, sedacích svalů, do třísel. Nikdo nechce kvůli sportu skončit jako úplný invalida. Mám dost věcí, co mě trápí, nebo nefungují tak, jak by měly. Naštěstí si můžu jít zaběhat, dělat nějaké sporty, byť to není úplně ideální,“ líčil Konrád své trable v nedávném rozhovoru pro iDNES Premium.

Na Hané odchytal rodák z Nitry 349 mačů, průměrně si udržel procentuální úspěšnost zákroků nad hranicí 91,5 %, což je výtečné číslo. Okusil i slovenskou extraligu, KHL nebo druhou německou ligu. Na olympijských hrách v Pekingu získal bronzovou medaili, za slovenskou seniorskou reprezentaci odchytal téměř 30 zápasů.

Návštěvníci dvoudenního MORA Festu zažijí i představení Moravského divadla Olomouc, jež představí činohru Sluha dvou pánů. V sobotu pak autogramiádu osobností olomouckého hokeje, včetně Branislava Konráda, a koncerty kapel Děda Mládek Illegal Band, Argema, Trocha Klidu či slovenské poprockové kapely No Name.