Danovi ještě dlužím večeři, přiznal Lauko po proměněném nájezdu

„Dana asi překvapilo, že jsem se rozjel z druhé strany než je zvyklý,“ zhodnotil rozhodující moment nedělního duelu mezi Pardubicemi a Karlovými Vary Jakub Lauko.

Útočník Boston Bruins v NHL proměnil v pořadí třetí nájezd Varů, Vladaře překonal střelou mezi nohy. „V životě jsem ho neviděl tam zamířit,“ divil se gólman. „Až budeme spolu v týmu, tak si to s ním ještě vyřídím. Vždycky chodil na obědy, teď nejspíš přestane,“ vtipkoval dál Vladař.

Na oběd spolu ti dva možná nezajdou, Lauko však přiznal, že některý z večerních chodů dvou kamarádů půjde za ním. „Jeli jsme na sebe už mraky nájezdů, řekl bych, že Danovi ještě dlužím nějakou večeři,“ uvedl.

Lauko ve zmíněné třetí sérii nájezdů navázal na předchozí zásah Petra Koblasy, což znamenalo dvoubodovou výhru na pardubickém ledě 2:1. „Jsme rádi, že jsme to zvládli alespoň takhle. Pardubice se po výměně trenérů zvedly a hrály proti nám velmi dobře,“ uznal Lauko.

Hosté však v Pardubicích museli otáčet, v desáté minutě totiž poslal Dynamo do vedení navrátilec do sestavy Robert Kousal. Do prodloužení a následných nájezdů pak utkání nasměroval Tomáš Vondráček z dorážky po samostatném úniku o čtvrt hodiny později.

Vary těžily hlavně z nemohoucnosti Dynama během přesilových her, Východočeši odmítli hned tři v posledních deseti minutách základní hrací doby. „Museli jsme tam pár oslabení ustát, ale už po zápase se Zlínem (výhra Energie 5:4) jsem říkal, že kluci, co na něj chodí, tak odvádí skvělou práci. Dokážou udělat rozdíl mezi zvládnutým a nezvládnutým zápasem,“ chválil své spoluhráče Lauko.