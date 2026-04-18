Pozici hlavního kouče zastává poprvé v kariéře. O to působivěji zatím jeho práce působí. V extralize řadu let sbíral zkušenosti jako asistent, učil se třeba i od Filipa Pešána, kterého má teď v boji o Masarykův pohár proti sobě.
Vše se změnilo v prosinci. Poté, co u Ocelářů rezignoval Zdeněk Moták, jenž od nové sezony povede reprezentaci, a vedení při hledání nástupce ukázalo na jeho kolegu.
„Boris byl pro mě jasnou volbou, o nikom jiném jsem neuvažoval. Určité otazníky máte vždycky, ale to platí i v případě, kdy angažujete člověka s velkým renomé,“ říká sportovní ředitel klubu Jan Peterek.
Ani on nezastírá zřejmé. Stačí sledovat pár minut dění na ledě a hned vypozorujete, že Třinec se pod slovenským trenérem změnil.
Nikdy nevíte, jaká bude atmosféra, jestli nový trenér přenese na kluky své myšlenky... Částečná nervozita v klubu panovala.